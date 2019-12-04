Motorola 2020 Yılında Amiral Gemisi Akıllı Telefonlar Tanıtacak

Uygun fiyatlı akıllı telefon üretmeye odaklanan Motorola, geri dönmeye hazırlanıyor. Lenova markası altında çalışmalarını sürdüren Motorola, 2020 yılında amiral gemisi akıllı telefon modellerini piyasaya sürecek.

Motorola Küllerinden Yeniden Doğacak!

Motorola Başkanı Sergio Buniac, Qualcomm'un düzenlediği Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde bir dizi açıklamalarda bulundu. Başkan Sergio Buniac, Motorola'nın gelecek yılın başlarında, yine birinci sınıf amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.

Motorola son birkaç yılda Moto G8 Plus ve Moto One Macro olmak üzere uygun fiyatlı pek çok akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Motorola'nın 2020 yılında tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modellerinde Snapdragon 865 yonga seti bulunacak. Motorola Başkanı yaptığı açıklamada amiral gemisi akıllı telefon modellerinin güçlerini Snapdragon 765 veya Snapdragon 865 yonga setlerinden alacağı açkladı.

Motorola'nın 2020 yılında kaç adet akıllı telefon tanıtacağı henüz bilinmiyor. Motorola yeni tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile sektöre yeniden yön verebilir. Motorola tarafından konu ile ilgili açıklamalar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.