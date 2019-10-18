Motorola'dan Katlanabilir Telefon Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Motorola'nın yeni katlanabilir akıllı telefon modelli hakkında detaylar gelmeye başladı. Motorola RAZR 2019'un ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Gelin hep beraber tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken RAZR 2019'un sızdırılan teknik özelliklerine bakalım.

RAZR 2019 gelen sızıntılara göre, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden alacak. Cihazda iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunacak. Bu seçenekler şu şekilde olabilir: 4GB RAM/ 64GB dahili depolama alanı, 6GB RAM/ 128GB dahili depolama alanı.

2.730 mAh bataryadan besleneceği söylenen RAZR 2019'un 1.500 dolar civarından satışa sunulacağı konuşuluyor. Motorola, alışıla gelmiş bir tasarım ile karşımıza çıkacak. RAZR 2019'un tasarımı bugüne kadar hiçbir akıllı telefon modelinde bulunmuyor. Cihaz tuşlu ve kapaklı telefonlara benziyor.

RAZR 2019'un sızdırılan görsellerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Motorola'dan Katlanabilir Telefon Geliyor

RAZR 2019, 13 Kasım'da düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Lenova düzenleyeceği etkinlik için basın davetleri göndermeye başladı. RAZR 2019 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

RAZR 2019 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!