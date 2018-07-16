Motorola E5 Play, Android Go Sürümüyle Geliyor

Bir süre önce Motorola tarafından tanıtılan E5 ailesinin E5 Play üyesine Android Go'lu versiyon geliyor. Şirket tarafından tanıtımı yapılan Android Go sistemli E5 Play'in düşük seviye modeller arasındaki en üst düzey akıllı telefon olacağı ifade ediliyor.

Google tarafından çıkarılan yeni Android Go sayesinde düşük seviye telefonlarda daha yüksek performans alınabilmesi mümkün. Özellikle ucuz olan Android Go'lu bu telefonların arasına yeni bir üye daha katılıyor. Motorola'nın yaptığı duyuruya göre zaten giriş-orta segmente hitap eden E5 Play ayrıca Android Go'lu sürümüyle tekrardan pazara sunulacak.

Normalde Android Oreo'ya sahip olan cihazın işletim sistemi dışında pek farkı bulunmuyor. 5.3 inçlik 18:9 formatında bir ekrana sahip olan E5 Play'in parmak izi okuyucuya da sahip olmasının, bu kalitedeki bir telefon için öne çıkan bir özellik olduğunu belirtmek gerek. Ayrıca cihazın arkasında 8MP'lik önünde ise 5MP'lik kameralar bulunuyor.

Avrupa ve Latin Amerika pazarına sunulacağı ifade edilen Moto E5 Play'in fiyat etiketi yaklaşık 109 Euro. Yani pazardaki pek çok cihaza oranla bir hayli ucuz olan E5 Play'in Android Oreo'nun Go sürümünü çalıştıracağı dile getirildi. Bu anlamda diğer telefonlara göre önceden yüklenmiş daha az uygulamayla gelecek olan cihazın çıkış tarihi henüz belirlenmiş değil.