Motorola, Hem Samsung Hem de Apple ile Dalga Geçti

Apple’ın iPhone X’i piyasaya sürmesinden sonra Samsung bir video yayınlamış ve kendisinin 10 yıl önce yaptığı yenilikleri yeni uygulamaya başlayan Apple ile dalga geçmişti. Yeni yayınlanan bir başka videodaysa Motorola iki şirketle aynı anda dalga geçmeyi başardı.

Yaklaşık bir ay önce yayınlanan Samsung videosunda, ilk iPhone’dan bu yana iPhone kullanan birinin yaşadığı zorluklar ve Samsung’un bunlara sunduğu çözümler gösterilmişti. En sonunda hem telefonunu şarj etmek hem de kulaklıkla film izlemek isteyen birinin yaşadığı kablo karmaşası gösterilerek, iPhone kullanıcısının Samsung’a nasıl geçtiği anlatılmıştı. Tüm bunların ardından da “Samsung ile büyüyün” gibi bir slogan kullanılarak, iPhone X bekleyen herkes Samsung’a davet edilmişti.

Fırsatı kaçırmayan Motorola da kendine has bir video yayınlayarak, Samsung’un sloganını geliştirmeyi başardı. “Motorola’ya yükselin” sloganıyla hazırlanan videoda, Samsung’un büyük ekranıyla hava atmaya çalışan birine, Motorola kullanıcısının cevabı gösterildi. Moto Z2 Play gibi orta seviye bir telefonda dahi çalışan Moto Mod Projector sayesinde telefonun nasıl projektöre dönüştüğü anlatılırken, asıl yeniliklerin Motorola’da olduğu mesajı verildi.

Videonun dikkate değer bir diğer kısmıyla Samsung’un videosunda Galaxy Note 8 kullanılmasına karşın, Motorola’nın kendi videosunda Moto Z2 Play’e yer vermesi oldu. Amiral gemisi yerine orta seviyeli bir telefon tercih eden Motorola, böylece Avusturya Kralı ile Osmanlı Sadrazamı denk olacak mesajı da vermiş oldu.