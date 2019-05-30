Motorola Moto Z4 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla satışa çıkan Motorola Moto Z4 resmi olarak tanıtıldı. Sizler için Motorola Moto Z4'ün tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Motorola Moto Z4 Özellikleri

Motorola Moto Z4, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde damla çentikli bir ekrana sahip. 3600 mAh'lik bir bataryadan gücünü alan cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 675 işlemcisini içerisinde barındırıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi bulunan Moto Z4, 15 watt'lık hızlı şarj desteğine ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip.

Motorola Moto Z4'ün çentiğinde bir adet kamera sensörü bulunmakta. Bu sensör 25 megapiksel çözünürlüğe sahip. Cihazın arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera daha yer almakta. Android Pie ile gelen cihaz, 512GB'a kadar microSD kart desteği sunmakta. Moto Z4'ün bataryasının iki gün boyunca bitmediği söylendi ancak verilen bu bilginin ne kadar doğru olduğunu test etmeden bilemeyeceğiz.

Motorola Moto Z4 Fiyatı

Motorola Moto Z4'ün fiyatının 500 dolar olduğu açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik ne yazık ki bilinmiyor.

Sizler Motorola Moto Z4 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihaz fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!