Motorola Akıllanmaktan Uzak: Razr 2 Batarya Kapasitesi Sızdırıldı

Motorola tarafından geçtiğimiz senenin sonlarına doğru tanıtılan Motorola Razr geçtiğimiz senenin en çok beklenen akıllı telefonlarından birisi olsa da pek çok noktada önemli başarısızlıklara imza atmıştı. Şirketin önümüzdeki günlerde tanıtacağı Motorola Razr 2 batarya kapasitesi ile gündeme geldi ve iddialar doğruysa, şirketin pek de akıllanmadığını söyleyebiliriz.

Motorola Razr 2 Batarya Kapasitesi Ne Kadar?

Günümüzde yüksek batarya kapasitesi ve hızlı şarj, tüketiciler için oldukça önemli kriterler olarak öne çıkıyor. Motorola, hızlı şarj noktasında rakiplerinin gerisinden geliyor ancak sorun değil. Elbette Motorola, bu durumu telafi etmenin bir yolunu buldu. Cihazlara küçük bataryalar koyulduğunda telefonların şarj süresi uzamamış oluyor.

Öncelikle ufak bir hatırlatma yapmak adına şirketin mevcut nesil katlanabilir telefon modelinin 2,510 mAh gibi komik bir kapasiteye sahip batarya ile kutudan çıktığını hatırlatalım. Bu batarya ise 15W desteğine sahipti. Yeni sızıntılar doğrultusunda yeni modelde 2,633 mAh kapasitesinde bir batarya yer alacak ve bu batarya 18W desteği ile gelecek.

Buna ek olarak modelle ilgili bildiğimiz birkaç detay daha bulunuyor. Son sızıntılar dahilinde Razr 2 Snapdragon 765G işlemci ile kutudan çıkacak, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile desteklenecek. 6.2 inçlik ekranın 6.7 inçe yükseleceği bilinmekle birlikte 48 MP çözünürlüğünde arka, 20 MP çözünürlüğünde ön kamera olacağı iddia ediliyor.

Peki siz Motorola Razr 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketin hatalarından ders çıkartması mümkün mü yoksa yine 'fiyasko' bir modelle mi karşımıza çıkacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.