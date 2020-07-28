Motorola Razr 2020 Görüntüleri Ortaya Çıktı

Katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr 2020 görüntüleri sızdırıldı. İşte sızdırılan Motorola Razr 2020 görüntüleri.

Motorola Razr 2020 Görüntüleri

Motorola Razr 2019'un halefi olacak olan Razr 2020 tasarım olarak bir önceki modele benzemekte. Cihazın arka tarafında iki adet kamera sensörünün olması beklenmekte. Bu kamera sensörlerinin şu şekilde olacağı konuşulmakta: 48MP + 20MP.

Hemen aşağıdan cihazın sızdırılan görüntüsüne göz atabilirsiniz.

Telefonla ilgili bilinen diğer ayrıntılar arasında 18W şarj, 256GB depolama ve nano-SIM kart desteği bulunuyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağı hakkında net bir bilgi henüz bulunmuyor. Razr 2020 hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde geleceği söylenmekte.

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