Mozilla, Firefox 67 ile RAM Kullanımını En Aza Düşürecek

Mozilla, çok kullanılan internet tarayıcısı Firefox için sıkı çalışmaya devam ediyor. Firefox 67 ismi verilen güncelleme ile Firefox’un bellek kullanımını azaltacak yeni bir özelliğin sisteme ekleneceği keşfedildi.

Firefox’un bellek kullanımı konusunda önemli iyileştirmeler yapması planlanan yeni özelliğin Firefox 67 ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtildi. Yeni gelişmeyi fark eden yazılımcı ise Firefox 67’nin aktif olarak kullanılmayan sekmeleri yüklemeye son vereceğini, böylece RAM kullanımında gözle görülür bir iyileşme yaşanacağını aktardı.

Sekme yüklememe özelliği temelde, bir süredir kullanılmayan sekmelerin daha fazla RAM harcamasını engellemek adına sekmeleri geçici olarak bypass etme üzerine kuruldu. İlk olarak sabit sekmelere ya da sabitlenmiş sekmelere yönelik uygulanması planlanan yüklememe özelliğinin kimi analizler de kullanacağı ve aktif olarak kullanılmayan sekmeleri tespit ederek, otomatik olarak kapatacağı söylendi.

GHacks isimli yazılımcı tarafından bulunan RAM kullanımı detayının halihazırda Firefox’un beta sürümü olarak adlandırılabilecek Firefox Nightly üzerinde kullanılabildiğini açıklanan bilgiler arasında yerini aldı. RAM kullanımını en aza indirecek özelliğin Firefox 67 ile son kullanıcıya ulaşacağına kesin gözü ile bakılırken, beklenen güncellemenin mayıs ayı içerisinde yapılmasının muhtemel olduğu bildirildi.