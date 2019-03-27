Mozilla, Firefox Lockbox Şifre Yöneticisini Android'e Getiriyor

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Mozilla, Firefox Lockbox adındaki şifre yönetimi uygulamasını iOS’in ardından Android platformu için de kullanıma sundu.

Firefox Lockbox, kullanıcıların Firefox tarayıcısında halihazırda kayıtlı olan şifrelerini kullanarak telefonlarındaki uygulamalara hızlı bir şekilde giriş yapmalarını sağlıyor. Böylece kullanıcıları tüm şifreleri hatırlama yükünden kurtarıyor.

Örnek vermek gerekirse, mesela Netflix veya Twitter’a çoğu zaman masaüstü tarayıcınızdan giriyorsanız, Firefox Hesabı kimlik bilgilerinizle Firefox Lockbox'a giriş yaparak giriş bilgilerinizi söz konusu internet sitelerinin mobil uygulamaları ile eşleştirme şansına sahip oluyorsunuz.

2016 yılında yeniden başlatılan Firefox Test Pilot’un bir parçası olarak geliştirilen Firefox Lockbox, yaklaşık dokuz ay önce iOS platformuna sunulmuştu. Birkaç hafta önce iPad’ler için de optimize edilen uygulama, bugün itibarıyla Android kullanıcılarıyla da buluştu.

Firefox Lockbox, Firefox tarayıcısında önceden kaydedilmiş şifrelere erişmek için sorunsuz bir mekanizma sunuyor. Firefox Lockbox sayesinde kullanıcıların artık şifrelerini her seferinde yazmaları veya yeni bir şifre almak için hesaplarını sürekli sıfırlamaları gerekmeyecek.

Hemen aşağıdaki videoyu izleyerek Firefox Lockbox uygulamasına daha yakından göz atabilirsiniz.