Mozilla, Firefox’un iPad İçin Özel Versiyonunu Tanıttı!

Mozilla, tabletlerdeki kullanıcı deneyimini daha da iyi hale getirmeyi amaçlayan özelliklerle birlikte, iPad’e özel olarak üretilmiş yeni bir Firefox sürümü tanıttı. Mozilla’ya göre buradaki amaç, sadece iOS için web tarayıcısının daha büyük bir versiyonunu oluşturmak değil, aynı zamanda iPad’de çeşitli görevleri yerine getirmek için uygun bir deneyim sunmak.

iOS için Microsoft Outlook uygulamasında bazı linklerin açılması görevi için Firefox’un varsayılan internet tarayıcısı olarak seçilebilmesi gibi iPad’e özel Firefox tarayıcısındaki bazı özellikler, iOS’u uzun zamandır kullanan kullanıcılar için tanıdık gelebilir. Ayrıca, 2015 yılında iOS 9’un hizmete girmesiyle birlikte gelen 'Split-Screen (ekran bölme)' özelliği de bu tarayıcı tarafından destekleniyor.

iPad için Firefox’taki bir diğer önemli iyileştirmenin 'sekme yönetimi' kısmında yapıldığını söyleyebiliriz. Ayrı ayrı sekmeler döşemeler şeklinde görüntüleniyor ve bu sayede kullanıcılar anlık olarak herhangi bir sekmenin içeriğini görebiliyor. Bu özel Firefox’ta ayrıca 'Send Tabs (sekmeleri gönder)' özelliği de destekleniyor. Geçtiğimiz ay duyurulan bu özellik sayesinde Firefox hesabı olan kullanıcılar, tarayıcıdan çıkış yapmak zorunda kalmadan cihazları arasında sekme paylaşımı yapabiliyor ve kaldıkları yerden devam edebiliyor.

Ayrıca Mozilla, sık sık harici bir klavye kullanan kullanıcıları da tanıyor; böylece iPad için özel Firefox, komut tuşuna uzun basıldığında görünen klavye kısayollarını destekliyor.

Firefox ile internette özel aramalar yapmak da kolaylaşıyor. Kullanıcıların gizli modda web'de gezinmek için fazladan bir sekme açması yerine yalnızca, tarayıcının sol alt köşesinde bulunan mor renkli özel arama simgesine dokunması yeterli oluyor.

iPad için özel Firefox’taki diğer önemli özellikler ise; yetersiz ışıkta okuma yapmak için gece modu, karanlık tema ve bir web izleme korumasından oluşuyor. Apple’ın yeni iPad Air ve iPad mini’yi tanıtmasından birkaç gün sonra yenilenen özel Firefox tarayıcısını App Store üzerinden indirebilirsiniz.