MudRunner Mobile Android ve iOS için Duyuruldu

Popüler off-road simülasyon oyunu MudRunner Mobile, Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştireceği duyuruldu. MudRunner'ın mobil sürümü ne zaman çıkacak? MudRunner Mobile ile ilgili detaylar haberimizde.

MudRunner Mobile Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Sabre Interactive tarafından geliştirilen MudRunner, 31 Ekim 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Simülasyon oyunu Mudrunner, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya genelinde oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. MudRunner, 27 Kasım 2018 yılında ise Nintendo Switch platformuna çıktı.

Geliştirici Saber Interactive ve yayıncı Focus Home Interactive, Mudrunner'ın başarısını mobil cihazlara taşıma kararı alarak Mudrunner Mobile isimli oyunu duyurdu. Gerçekleşen duyuru ile birlikte MudRunner'ın mobil sürümünün çıkış tarihi ve fiyatı da belli oldu ve çıkış fragmanı yayınlandı.

MudRunner'ın mobil sürümü, 15 Temmuz tarihinde 5.99 dolar fiyat etiketi ile Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun Google Play Store ve App Store mağazalarında yerini aldı ancak henüz indirmeye sunulmadı.

Dinamik gece gündüz döngülerine sahip olacağı belirtilen MudRunner'ın mobil sürümü, tehlikeli ve zorlu koşulların hakim olduğu araziler, nehirler, ormanlar, bataklıklar gibi ortamlarda verilen görevleri başarı ile tamamlamaya çalışacağız. 16 aracın yer alacağı oyunda keşfedilmeyi bekleyen 15 harita bulunacak.

MudRunner'ın mobil sürümünün çıkış fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. MudRunner'ın mobil sürümü ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.