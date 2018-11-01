Müşterisini Öldürüp Servis Eden Şef Sosyal Medyanın Gündeminde

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta akıllara durgun veren bir olay yaşandı: Müşterisini öldürüp servis eden şef, sosyal medyanın gündemine oturdu. Restoranda yedikleri noodle’dan şüphelenen müşteriler, inanılmaz olayın ortaya çıkmasını sağladılar.

Bugüne kadar yediğiniz etlerin farkını biraz olsun anlamışsınızdır. Tavuk, dana, kuzu ya da keçi etleri birbirlerinden farklı olsalar bile bunlar bir yemeğe girdiklerinde, neredeyse aynı tada sahip olabilecek potansiyeldeler. Buna rağmen hiç yediğiniz yemeğin içinde insan eti olabileceğinden şüphelendiniz mi?

Asia One isimli haber sitesi tarafından aktarılan olayda, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta vejetaryen yemekler hazırlayan bir mekâna giden kimi müşterilerin, noodle’larında et olduğunu fark ettikleri bilgisine yer verildi. Kıyma makinesiyle çekilmişe benzer etleri yetkililere şikâyet eden vejetaryen müşteriler, akıllara durgunluk veren olayın aydınlanmasını sağladılar.

Restorana inceleme yapmak için gelen Taylandlı yetkililer, noodle’larda gerçekten et olduğunu tespit etmeleriyle mutfağa koştular. Mutfağın her yanında kan olduğunu gören polisler, mutfaktaki etlere el koyarak, incelemeye gönderdiler. Yapılan araştırmalar sonucunda etlerin insana ait olduğu anlaşılınca araştırmayı derinleştiren polisler, restoranın yakınındaki bir kuyuda 61 yaşında bir erkek bedenine ulaştılar.

İnsan etini noodle’a koydu

Prasit Inpathom adında olduğu öğrenilen talihsiz adamın birkaç gündür kayıp olduğu anlaşılırken, son görüldüğü yerin de 21 Ekim tarihinde vejetaryen restoran olduğu öğrenildi. Prasit’in restoranın düzenli müşterisi olduğunu detayına ulaşıldı. Polisler mutfakta bulunan bıçakların üzerinde talihsiz adamın kanına rastlarlarken, en sonunda olay açığa çıktı.

21 Ekim tarihinde restoranın şefiyle bir tartışma yaşayan Parasit Inpathom, kavga sırasında kafasının arkasından delici bir aletle yara aldı. Başındaki yaranın yanı sıra maktulün vücudunda onlarca başka bıçak yarısı daha bulundu. Şefin müşterisini öldürdüğünü doğrulayan emniyet güçleri, katil şefin maktulü öldürdükten sonra parçalara ayırdığını ve etlerini kıyma makinesinde çekerek, yemeklere koyduğunu dile getirdiler.

Sosyal medyanın gündeminde

Yaşananlar başta Taylandlı sosyal medya kullanıcılarını şaşırtırken, bugün itibarıyla birçok uluslararası yayın organında olayın detaylarının paylaşılmasıyla on binlerce Twitter kullanıcısı konuyu konuşmaya başladı.

Eşine az rastlanır olayın ardındanki sebep ise araştırılıyor.