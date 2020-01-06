Naraka: Bladpoint için Yeni Görsel Paylaşımları Yapıldı

Çinli yayıncı NetEase Games ve 24 Entertainment, The Game Awards 2019 şovunda Naraka: Bladepoint adıyla yeni bir oyun duyurusu yapmışlardı. Halen geliştirilme aşamasında olan oyun için iki yeni ekran görüntüsü ve kısa bir klip paylaşıldı.

Naraka: Bladepoint, Morus'un gizemli doğu diyarında geçen ve yakın mesafeli dövüşlerin olacağı bir çok oyunculu aksiyon oyunu olacak. Sınırsız bir hareket imkanının sunulacağı oyunda istediğiniz yere tırmanabilecek veya kanca kullanarak zahmetsiz bir şekilde ulaşabileceksiniz. Ayrıca bir parkur sistemi de bulunacak.

Yeni başlayanların kolay alışabilecekleri bloklama ve saldırıları savuşturma mekaniklerinin kullanılacağı Naraka: Bladepoint ile 24 Entertainment yakın dövüş ve araştırma ögeleriyle yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu bağlamda, doğunun estetiğinin ve felsefesinin oyuna entegre edilmesiyle muhteşem manzaralar ve anlaşılması güç gizemler ile karşılaşacaksınız.

24 Entertainment tarafından yayınlanan iki yeni ekran görüntüsü ve Twitter üzerinden paylaşılan klipte oyunun senaryosuna bağlı olarak ziyaret edeceğiniz mekanlardan bir tanesini, bir şehri görebilirsiniz.

Yeni Naraka: Bladepoint Görüntüleri

Şu anlık sadece PC için geliştirilen ve bu yıl içerisinde satışa sunulması beklenen Naraka: Bladepoint ile ilgili olarak 24 Entertainment, "Oyuncular bütün saldırıları hissedecekler ve zafer kazanabilmek için yetenek setlerindeki ve mühimmatlarındaki her şeyden faydalanabilecekler. Ekiplerimiz görsel olarak etkileyici ve çevrimiçi çok oyunculu çatışmaların hayranları için anınca cezbedici olacak bir şey yarattılar." yorumunda bulundu. Daha fazla detayın yakın bir zamanda paylaşılması bekleniyor.