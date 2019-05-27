Narkotik Büyük Bir Sosyal Medya Operasyonu Başlattı

Sosyal medya fenomenlerinin uyuşturucuya özendirdiği düşüncesi nedeniyle yurt genelinde defalarca operasyonlar gerçekleşti. Son olarak Deep Web Turkish isimli YouTube kanalının sahipleri de bu operasyonlarla birlikte hapis cezası almıştı.

Uyuşturucu ile mücadele alanında çalışmalara devam eden narkotik ekibi sosyal medya fenomenlerini yakın takip altına aldı. Narkotik ekiplerince NARKONET-4 olarak adlandırılan bu operasyonlar kapsamında, 29 ilde birçok sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı.

Narkotik sosyal medya operasyonu 290 personel ile gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde normal şartlarda uyuşturucu veya benzeri maddeler satmak yasak. Ayrıca bu yasaklarla beraber kamuya açık platformlarda, uyuşturucu maddelerin özendirilmesi suç kapsamına giriyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan 56 şüphelinin adreslerinde bir gram eroin, 65 sentetik ecza ve bir av tüfeği bulundu. NARKONET-4 operasyonuna, 100 ekip ve 290 personel katıldı. Bu personelin tamamı da narkotik alanında daha önceden eğitim almış deneyimli kişilerden oluşuyor.

Gelin isterseniz bir de işin hukiki boyutuna göz atalım. TCK'nin 190'ıncı maddesi 1/C ve 2. fıkralarında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır" hükmü bulunuyor. Bu da cezaların hiç de hafif olmadığını gösteriyor.