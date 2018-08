NASA Güneş’e İlk Kez Bu Kadar Çok Yakınlaşacak

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yeni projesiyle Güneş'e neredeyse dokunacak kadar yakınlaşmayı planlıyor. 1.5 milyar dolara mal olan uzay aracı 'Parker Solar Probe', 11 Ağustos’ta uzaya yollanacak ve bir uzay aracı ilk kez Güneş’e bu kadar yakınlaşmış olacak.

Bugün Florida'nın Cape Caneveral bölgesindeki Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatılacak olan insansız uzay aracı, Güneş'in atmosferi boyunca uçacak ilk uzay aracı olacak. Eğer her şey planlandığı gibi giderse Parker Solar Probe, Güneş'in 'Corona' (Korona ya da Taç katmanı) olarak adlandırılan kavurucu atmosferi boyunca ilerleyecek.

Korona katmanının işleyişinin inceleneceği projede, Güneş fırtınaları hakkında da önemli bilgiler elde edilmesi amaçlanıyor. Bu sayede bilim insaları, Dünya'daki güç nakil şebekelerine de zarar verebilen Güneş fırtınalarını tahmin etme konusunda önemli bir ilerleme kaydedebilir. NASA'da Güneş ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan Alex Young da, "Bizim için Dünya'daki havayı tahmin ettiğimiz gibi uzay havasını tahmin edebiliyor olmak çok önemli. Korona katmanı bizim için çok tuhaf ve alışık olmadığımız bir çevre." dedi.

Humans have been mystified by the Sun's secrets for hundreds of years. But NASA's new mission, Parker Solar Probe, is aiming to shed light on some of these mysteries: https://t.co/fyLZXeyaUD pic.twitter.com/hqOdnhDdrk

Araştırmada incelenecek bir diğer konu ise Güneş'te sıcaklığın yüzeyden uzaklaştıkça artıyor olması. Çünkü Güneş yüzeyindeki 10.000 Fahrenheit derecelik bir sıcaklık, korona katmanında 10 milyon Fahrenheit derecelik sıcaklığa ulaşabiliyor. NASA, Parker Solar Probe uzay aracının elde edeceği verilerle, sıcaklığın korona katmanında neden bu kadar yüksek değerlere ulaştığının yanıtını bulmayı umuyor.

NASA bu projeyi ‘Güneş’e dokunmak’ olarak adlandırsa da aslında uzay aracı tam olarak Güneş’e dokunmayacak. Parker Solar Probe, Güneş yüzeyinin 6.16 milyon km üzerinden geçiş yapacak. 91 yaşındaki önde gelen Güneş astrofizikçisi Eugene Parker'ın adının verildiği aracın yıldıza uzaklığı kulağa fazla gelse de, NASA bunun Güneş'teki şartlar dikkate alındığında oldukça yakın bir geçiş olduğunu belirtiyor.

Here we go! @NASA’s Parker Solar Probe has cleared the final procedures in the clean room before its move to the launch pad! Launch for the historic mission that will revolutionize our understanding of the Sun is targeted for Aug. 11. LEARN MORE >> https://t.co/dQsRUPg2Nl pic.twitter.com/Oph7CqblYn