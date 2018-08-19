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NASA, Kuzey Işıkları’nı Uzaydan Görüntüledi

NASA Kuzey Işıklarını Uzaydan Görüntüledi
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

Daha çok İzlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde görmeye alışık olduğumuz ve bu nedenle Kuzey Işıkları olarak adlandırılan yeşilimsi ışıma, bu defa da ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından uzaydan görüntülendi.

Astronot Aleksander Gerst, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken bu doğal olayı yakalayarak fotoğraflamayı başardı.

Dünya’nın en eşşiz manzaralarından birisini oluşturan Kuzey Işıkları’nın Uzay’dan çekilen fotoğrafı NASA tarafından yayınlandı.

Gerse, Kuzey Işıkları’na duyduğu hayranlığı, “Çok çarpıcı, bunu her gördüğümde çok çarpıcı. Araştırmacıların daha önce ne olduğunu hiç duymadıkları bu parlaklığı ilk gördüklerinde ne düşündüklerini merak ediyorum.” ifadeleriyle dile getirdi.

Kutup Işıkları ya da Kutup Aurorası olarak da adlandırılan Kuzey Işıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardan oluşuyor.

Bu doğal fenomen genellikle her iki yarım kürenin yüksek enlemlerinde görülüyor.

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