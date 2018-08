NASA, Kuzey Işıkları’nı Uzaydan Görüntüledi

Daha çok İzlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde görmeye alışık olduğumuz ve bu nedenle Kuzey Işıkları olarak adlandırılan yeşilimsi ışıma, bu defa da ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından uzaydan görüntülendi.

Astronot Aleksander Gerst, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken bu doğal olayı yakalayarak fotoğraflamayı başardı.

Dünya’nın en eşşiz manzaralarından birisini oluşturan Kuzey Işıkları’nın Uzay’dan çekilen fotoğrafı NASA tarafından yayınlandı.

Gerse, Kuzey Işıkları’na duyduğu hayranlığı, “Çok çarpıcı, bunu her gördüğümde çok çarpıcı. Araştırmacıların daha önce ne olduğunu hiç duymadıkları bu parlaklığı ilk gördüklerinde ne düşündüklerini merak ediyorum.” ifadeleriyle dile getirdi.

Ever wondered what auroras look like from space? @ESA @Astro_Alex Gerst gives us his space-based view from aboard the @Space_Station, tweeting that the experience is "[m]ind-blowing, every single time." Take a look: https://t.co/KOeMx0ZMYd pic.twitter.com/6YoRejZFrn