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  4. NASA Personeline Tuvalet Temizleme Görevi

NASA Personeline Tuvalet Temizleme Görevi

NASA Personeline Tuvalet Temizleme Görevi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Houston’daki Johnson Uzay Merkezi'nde çalışan NASA personeli, ülkede hükümetin kapalı olması sebebiyle tuvaletleri kendileri temizlemek zorunda kalacak. 

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa etmek istediği devasa duvar için ABD Kongresi’nden 5 milyar dolar ek ödenek istiyor. Demoktratlar ise Trump’ın bu isteğine sert bir şekilde muhalefet ediyor. 

Meksika duvarı ödeneği üzerinde yaşanan anlaşmazlık bir türlü çözüme kavuşamadığı için 34 gün önce kapanan hükümet, NASA çalışanlarını da etkiledi. 

The Hill gazetesinin sayfalarına taşıdığı habere göre Amerikan uzay ajansı, hükümetin kapalı olması sebebiyle cuma gününden itibaren temizlik görevlilerine ödeme yapılamayacağını belirterek, NASA personelinden tuvalet temizliği için gönüllü olmalarını istedi.

Şaşkınlık yaratan ilanı Twitter hesabından paylaşan NASA çalışanı Elizabeth Blome, "Johnson Uzay Merkezi'nde bizim gerçekliğimiz bu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun faaliyetlerine devam etmesi için ücret almadan çalışıyorduk, şimdi temizlik hizmetimiz yok"  ifadeleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.

 

 

ABD’deki düzenlemeye göre, federal hükümetin kapanması acil ve temel hizmetler dışında çalışan tüm kamu personelinin zorunlu ücretsiz izne çıkarılması anlamına geliyor. Bu da, birçok kamu faaliyetlerinin sekteye uğramasına yol açıyor.

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