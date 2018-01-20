NASA Siyahi Astronotun Görevini İptal Etti

Bir süre önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzun süreli kalacak ilk siyahi astronot olarak görev yapacağı belirtilen Jeanette Epps, bir anda görevden alındı. NASA sözcüsü tarafından yapılan açıklamayla görevden alınan Epps'in siyahi olduğu gerekçesiyle görevinin iptal edildiği söyleniyor.

Siyahi Jeanette Epps yerine astronot Serena Aunon-Chancellor'ın ISS ekibine katılacağı belirtilirken siyahi astronottan konu hakkında açıklama gelmedi. Bu duyuruyu yapan NASA sözcüsü Brandi Dean konuyla alakalı çok fazla detay vermedi. Sadece Epps'in görevden alındığı dile getiren ve bunu bir sebebe bağlamayan sözcü, kararın Rus Uzay Ajansı tarafından değil de, NASA tarafından verildiğini vurguladı.

Görevine hazırlık amacıyla bir süredir Rusya'da kaldığı belirtilen Epps, karar ile beraber ABD'ye tekrar döndü. Ancak NASA'nın yaptığı bu hamle, yabancı basında bir hayli eleştiri aldı. Astronotun siyahi olması nedeniyle görevden aldığı düşünülürken, eğer görev gerçekleşseydi Jeanette, Epps ISS'yi uzun süreli ziyaret eden ilk siyahi astronot olacaktı.

2011 yılından bu yana NASA'da astronot olarak çalışan Epps, uzay bilgisiyle pek çok kişiyi şaşırtmayı başarmıştı. 47 yaşındaki astronota bu görevin tekrardan verilip verilmeyeceği ise bilinmiyor.