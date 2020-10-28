Assassin's Creed Dizisi Geliyor! İşte Heyecanlandıran Açıklama

Yapılan son duyuruya göre Netflix'e Assassin's Creed dizisi geliyor. Ubisoft ve Netflix ortaklığıyla geliştirilecek live-action türündeki Assasins's Creed dizisi haricinde de anlaşmaların yapıldığı belirtildi. İşte Assasins's Creed dizisi hakkında tüm detaylar.

Henry Cavill'li The Witcher'ın büyük başarısından sonra Netflix, şimdi de Assassin's Creed için dizi evreni inşa etmek istiyor. ABD'li yayıncı, uluslararası en çok satan video oyunu serisine dayalı olarak live action, animasyon ve anime dizileri geliştirmek için Ubisoft ile içerik anlaşması imzaladı.

Assassin's Creed Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix Twitter üzerinden yaptığı duyurda aslında çok fazla bilgi vermedi. Yayınlanan videoda, ortasında Netflix logosu bulunan kırmızı bir Assassin's arması görüyoruz. Altında ise "A Netflix Original Series" (Netflix Orijinal Dizisi) etiketi yer alıyor. Ancak videonun sonunda Assasins's Creed ile özdeşleşen bir kartal çığlığı duyulması da dikkatlerden kaçmıyor.

Netflix bir diğer tweet'te ise Assassin's Creed serisinin "live-action" türünde olacağını ve Ubisoft'tan Jason Altman ile Danielle Kreinik tarafından üretileceğinden bahsediyor. Bu noktada Assassin's Creed dizisi hakkında bildiklerimizin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca dizinin konusuna gelince, AC hikayesi tarih boyunca tüm dünyada birkaç döneme yayıldığı için Netflix'in ele alabileceği büyük bir hikaye arşivi bulunuyor.

Bunların haricinde Animus'un dizide nasıl yer alacağını görmek de ilginç olacak. Dizi içerisinde Netflix'in, Desmond ve Abstergo'nun veya diğer suikastçıların hikayesine odaklanacağı düşünülüyor. Halihazırda yaklaşan Assasins's Creed dizisi yayın tarihi paylaşımının yapılmadığını da belirtelim.

Live-action türündeki dizi haricinde animasyon ve anime kurguya sahip Assasins's Creed projelerinin de geliştirileceğini hatırlatmak gerekiyor. Ancak bu iki proje hakkında yorum yapmak için henüz çok erken. Ayrıca Ubisoft Türkiye'nin alıntıladığı tweet'te, "Netflix'te Assassin's Creed'in dizisi geliştiriliyor!" ifadesine yer verildi.

Peki ya siz Netflix'te bir hayli tutulan The Witcher'ın ardından Assassin's Creed dizisi geliştirilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Sizce Netflix'in dizi içerisinde odaklanması gereken karakter hangisi? Görüşlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.