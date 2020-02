Netflix'e Uzun Süredir Beklenen Yeni Özellik Geldi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix'e yepyeni bir özellik geldi. Geçtiğimiz günlerde Android cihazlarda AV1 formatına geçiş yapan Netflix, yeni özelliği ile kullanıcıların kalbini kazanacak.

Netflix, dizi ve filmlerin fragmanlarını otomatik olarak oynatmakta ve kullanıcıları rahatsız etmekte. Kullanıcıların uzun süredir şikayet ettiği otomatik oynatılan videolar nihayet kapatılabilecek. Netflix otomatik oynatılan videoları devre dışı bırakabileceğini açıkladı. Yeni özelliği kullanabilmeniz oldukça basit.

Profil ayarlarınızadan otomatik oynatma kontrolleri seçeneğine gelin. Ardından otomatik oynatma seçeneğini devre dışı bırakın. Tüm yapmanız gerekenler bu kadar. Netflix dizi ve filmlerin fragmanlarını otomatik olarak oynatmayacak.

Some people find this feature helpful. Others not so much.



We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab