Netflix Eylül Ayında 41 Orijinal Dizi ve Film Yayınlayacak

Pek çok diziye ve filme ev sahipliği yapan Netflix, yüz milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veriyor. Sunduğu kaliteli ve özgün içeriklerle tanınan Netflix, Eylül ayında 41 yeni orijinal dizi ve filmi kullanıcılarına sunacak.

Farklı kategorilerde sunduğu yüzlerce dizi ve film ile kullanıcıların beğenisini toplayan Netflix, sunduğu hizmetle kullanıcıların televizyon alışkanlıklarını neredeyse yok etmeyı başardı. Geçtiğimiz ay MINDHUNTER ve 13 Reasons Why dizilerinin yeni sezonlarını yayınlayan şirket, kullanıcılarına bu ay da dolu dolu içerikler sunmaya hazırlanıyor. İşte Netflix tarafından duyurulan ve bu ay içerisinde yayınlanacak 41 yeni orijinal dizi ve filmin tam listesi.

6 Eylül

Archibald's Next Big Thing

Elite (Sezon 2)

Hip-Hop Evolution (Sezon 3)

Jack Whitehall: Travels with My Father (Sezon 3)

The Spy

10 Eylül

Bill Burr: Paper Tiger

Evelyn

TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020

12 Eylül

The I-Land

The Mind, Explained

13 Eylül

The Chef Show: Volume 2

Hello, Privilege. It's Me, Chealsea

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato

The Ranch: Part 7

Tall Girl

Unbelievable

15 Eylül

Loss Tigres del Norte at Folsom Prison

17 Eylül

The Last Kids on Earth

20 Eylül

Between Two Ferns: The Movie

Criminal

Disenchantment: Part 2

Fastest Car (Sezon 2)

Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates

Las del hockey

Vagabond

23 Eylül

Team Kaylie

24 Eylül

Jeff Dunham: Beside Himself

25 Eylül

Abstract: The Art of Design (Sezon 2)

Birders

El Recluso

Glitch (Sezon 3)

26 Eylül

Explained (Sezon 2)

27 Eylül

Bard of Blood

Dragons: Rescue Riders

El marhinal (Sezon 3)

In the Shadow of the Moon

The Politician

Skylines

Sturgill Simpson Presents Sound & Fury

Vis a Vis (Sezon 4)

30 Eylül