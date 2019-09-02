Netflix Eylül Ayında 41 Orijinal Dizi ve Film Yayınlayacak

Pek çok diziye ve filme ev sahipliği yapan Netflix, yüz milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veriyor. Sunduğu kaliteli ve özgün içeriklerle tanınan Netflix, Eylül ayında 41 yeni orijinal dizi ve filmi kullanıcılarına sunacak.
Farklı kategorilerde sunduğu yüzlerce dizi ve film ile kullanıcıların beğenisini toplayan Netflix, sunduğu hizmetle kullanıcıların televizyon alışkanlıklarını neredeyse yok etmeyı başardı. Geçtiğimiz ay MINDHUNTER ve 13 Reasons Why dizilerinin yeni sezonlarını yayınlayan şirket, kullanıcılarına bu ay da dolu dolu içerikler sunmaya hazırlanıyor. İşte Netflix tarafından duyurulan ve bu ay içerisinde yayınlanacak 41 yeni orijinal dizi ve filmin tam listesi.
6 Eylül
- Archibald's Next Big Thing
- Elite (Sezon 2)
- Hip-Hop Evolution (Sezon 3)
- Jack Whitehall: Travels with My Father (Sezon 3)
- The Spy
10 Eylül
- Bill Burr: Paper Tiger
- Evelyn
- TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020
12 Eylül
- The I-Land
- The Mind, Explained
13 Eylül
- The Chef Show: Volume 2
- Hello, Privilege. It's Me, Chealsea
- Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato
- The Ranch: Part 7
- Tall Girl
- Unbelievable
15 Eylül
- Loss Tigres del Norte at Folsom Prison
17 Eylül
- The Last Kids on Earth
20 Eylül
- Between Two Ferns: The Movie
- Criminal
- Disenchantment: Part 2
- Fastest Car (Sezon 2)
- Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates
- Las del hockey
- Vagabond
23 Eylül
- Team Kaylie
24 Eylül
- Jeff Dunham: Beside Himself
25 Eylül
- Abstract: The Art of Design (Sezon 2)
- Birders
- El Recluso
- Glitch (Sezon 3)
26 Eylül
- Explained (Sezon 2)
27 Eylül
- Bard of Blood
- Dragons: Rescue Riders
- El marhinal (Sezon 3)
- In the Shadow of the Moon
- The Politician
- Skylines
- Sturgill Simpson Presents Sound & Fury
- Vis a Vis (Sezon 4)
30 Eylül
- Mo Gillian: Momentum