Netflix, Film İzlediğiniz Sırada Telefonunuzu Titretecek!

Streaming yayın platformu Netflix, büyük aksiyon sahnelerinin etkisini daha fazla hissedebilmeniz amacıyla akıllı telefonunuzun titreşim özelliğini kullanacak.

Netflix’in Project Rumble Pak adındaki yeni özelliği, kablosuz kontrol cihazı Sony DualShock 4 ya da Xbox One oyun kumandası ile benzer bir yaklaşımı benimsiyor.

Netflix’i akıllı telefondan kullanan abonelerin izleme deneyimlerini geliştirmek isteyen dijital yayın devi, bunun için akıllı telefonlardaki titreşim işlevini kullanacak. Örneğin, izlediğiniz filmde büyük bir aksiyon sahnesi bulunuyor. Netflix, söz konusu filmdeki tempoya göre telefonunuzdaki titreşim özelliğini aktif hale getirecek. Bu sayede filmdeki aksiyonu çok daha iyi bir şekilde hissedebileceksiniz.

Kısacası Project Rumble Pak olarak anılan özellik, akıllı telefonunuzdaki titreşim ayarını açacak. Fakat bu durum, gelen çağrılar veya mesajlar konusunda biraz kafa karışıklığı da yaratabilir.

Buna rağmen, izleyicilerin genellikle sevdikleri Netflix içeriklerini akıllı telefonlarıyla izleyebilmeleri için bir dereceye kadar görsel kalitesinden ödün vermeleri gerektiği göz önüne alındığında, bu küçük özellik hoş bir nüans olacaktır.

Netflix’in titreşim özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı ise henüz belli değil.



