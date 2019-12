Netflix Filminin Yapımcısına Molotoflu Saldırı

Netflix üzerinde yayınlanan The First Temptation of Christ filmi Brezilya'nın gündemine oturdu. Milyonlarca kişi filmin yayından kaldırılması için imza toplarken, filmin yapımcısına molotoflu saldırı düzenlendi.

Hz. İsa'yı eşcinsel olarak tasvir eden The First Temptation of Christ, Brezilya'da büyük tepkilere yol açmıştı. Bugüne kadar 2 milyon Brezilyalı filmin yayından kaldırılması adına imza toplamıştı. Ancak film platformda yer almaya devam edince, Porta dos Fundos'un Rio de Janeiro’daki ofisine molotofkokteylli bir saldırı düzenlendi. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, grup tarafından yapılan açıklamada "Daha güçlü, daha ilham verici olarak devam edeceğiz, ülke bu nefret fırtınasından kurtulacak ve konuşma özgürlüğünün yanı sıra aşk da hüküm sürecek" ifadelerini kullandı.

Na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede do Porta dos Fundos foi vítima de um atentado. Foram atirados coquetéis molotov contra nosso edifício. pic.twitter.com/QsTadQt3do — Porta dos Fundos (@portadosfundos) 24 Aralık 2019

Netflix konu hakkında henüz açıklama yapmazken, daha önce Brezilya Devlet Başkanı'nın oğlu Eduardo Bolsonaro, Netflix filmini bir 'çöp' olarak nitelendirerek 'yapımcıların Brezilya toplumunu temsil etmediğini' savundu. Oldukça dindar bir ülke sayılan Brezilyada homofobinin yaygın olduğu belirtiliyor.