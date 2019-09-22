Netflix Hisseleri Düşüşe Geçmeye Başladı!

Dünyanın en büyük yayıncı kuruluşlarından bir tanesi olarak bilinen Netflix, son günlerde bazı problemler yaşıyor. Şirketin özellikle hisseleri önemli düşüşler ile karşı karşıya. İşte haberimizin detayları.

Dizi ve film yayıncılığı sektörü günümüzün en çok rağbet gören alanlarından bir tanesi. Netflix her ne kadar bu alanda büyük bir krallık kurmuş gibi görünse bile aslında şirket rekabette geriye düşebilir. Apple, Disney, HBO Max ve Peacock firmaların sektöre girecek olması Netflix için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Netflix hisseleri %10 düştü

Netflix CEO'su Reed Hasting şirketin geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Daha önceden rekabet olmaması nedeniyle sektörde tekel kurabildiklerini ancak bunun artık mümkün olmadığını ifade etti. Özellikle de yeni gelen yayıncılar ile birlikte bu imkansız bir hale geldi.

CEO telefondan yapılan bu açıklamalardan hemen sonra Netflix hisseleri ciddi bir düşüşe geçmeye başladı. Muhtemelen Netflix hisseleri bulunan kişiler, bu rekabette şirketin kayıp yaşayacağını düşündüler. Netflix, bugüne kadarki en yüksek hisseleri ile kıyaslandığında yaklaşık olarak %10 gibi bir düşüş yaşadı.

Peacock'ın, Netflix'in klasikleşmiş serilerinden olan The Office, Parks and Recreation ve Frasier dizilerini satın almak istemesi rekabetin ciddi anlamda kızgın olacağını gösteriyor. Muhtemelen Netflix platformunun en büyük rakibi Disney+ olacak. Peki sizce bu rekabette Netflix eski gücünü koruyabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.