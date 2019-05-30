Netflix’in En Sevilen Dizilerinden Dark’ın 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Netflix, Dark gibi diziler sayesinde oldukça keyifli zamanlar yaşatıyor. Platformun sevilen dizilerinden olan Dark, 1. sezonu ile büyük bir ses getirmişti. İzleyiciler 1. sezonun heyecanını atlattıktan sonra merakla 2. sezonu beklediler.

Dark dizisi ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Dizinin 8 bölümlük 1. sezonundan hemen sonra, yakın bir zamanda (21 Haziran) 2. sezonu da başlıyor. Dark dizisinin 2. sezon fragmanı da yayınlandı ve görünen o ki yine seyircileri oldukça heyecanlandıracak bir sezon daha geliyor.

Dark dizisinin ikinci sezonu bol sürprizli olacak

Winden isimli bir Alman kasabasında iki çocuğun kaybolması ile başlayan süreç, daha sonradan farklı bir boyuta dönüşüyor. Zamanlararası yolculuğun yer aldığı dizide, 2. sezonda daha çok 1921 ve 2052 yıllarını göreceğiz.

İlk sezonun Alpha and Omega adındaki son bölümüyle geleceği izleyeceğimiz az çok belli olmuştu. Dizinin yazarı Jantje Friese, 2. sezon oyuncuların sadece eski hallerini görmeyeceğimizi söylemesi gelecek zamana gidileceğinin en büyük kanıtıydı.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Louis Hofmann, Anna König, Roland Wolf, Louis Hofmann ve Jördis Triebel gibi isimlerin bulunması, duygunun daha iyi aktarılmasını sağlamış. Bu oyuncular, Almanya'daki birçok projede yer almıştı.

Eğer Dark dizisinin 1. sezonunu izlediyseniz, dizi hakkındaki yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri fragman ile baş başa bırakıyoruz.