Netflix’in En Ucuz Olduğu Ülkeler Arasında Türkiye de Var!

İlk kez 1997 yılında ABD’de kurulan ve internet üzerinden dizi-film yayınları yapan bir platform olan Netflix, son yıllarda popülerliğini bir hayli arttırdı. Ancak zaman zaman üyelik ücretlerine çeşitli zamlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Türkiye de dahil olmak üzere 20 Avrupa ülkesinde Netflix’in aylık ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zamlar sonrası, Netflix’in en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeleri sizin için derledik.

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de en çok kullanılan online içerik platformlarından biri olan Netflix’in abonelik ücretlerine geçtiğimiz Çarşamba sabahı zam yapıldı. Zam sonrasında ülkemizdeki ve 20 Avrupa ülkesindeki fiyatlar değişti.

Gelen zam ile birlikte, Türkiye’de Netflix temel aylık üyelik paketinin fiyatı 15.99 TL’den 17.99 TL’ye, Netflix standart aylık üyelik paketinin fiyatı 27.99 TL’den 29.99 TL’ye, Netflix özel aylık üyelik paketinin fiyatı da 39.99 TL’den 41.99 TL’ye yükseldi. Zamlı fiyatlar dün itibarıyla geçerli olmaya başladı.

Peki zam sonrasında Netflix’in en pahalı ve en ucuz olduğu ülkerler sıralaması nasıl değişti?

Netflix’in aylık abonelik ücretlerinin en yüksek ve en düşük olduğu ülkeler şu şekilde sıralanıyor: