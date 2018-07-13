Netflix, La Casa de Papel’in Yaratıcısı ile İçerik Anlaşması İmzaladı

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu Netflix, fenomen dizisi La Casa de Papel’in yaratıcısı Alex Pina ile içerik anlaşması imzaladı. Ödüllü yazar ve yapımcı, önümüzdeki dönemde çekilecek birçok orijinal Netflix yapımında görev alacak.

Bu yıl orijinal dizi ve filmler için 13 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıklayan Netflix, kütüphanesindeki içerik kalitesini ve yelpazesini zenginleştirmek adına çok önemli bir hamle daha yaptı.

ABD’li şirket, izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi La Casa de Papel’in senaristi Alex Pina ile özel bir global anlaşma imzaladığını duyurdu. Önümüzdeki yıllarda birçok yapımda görev alacak olan Pina, fenomen dizinin yanı sıra Los hombres de Paco, El Barco, Paco's Men ve Vis a Vis (Locked Up) gibi ünlü yapımlara imza atmıştı. Pina ayrıca, 2019 yılında Netflix’te yayınlanması planlanan Sky Rojo adındaki kadın macera dizisinin de yapımcılığını ve senaryosunu üstleniyor.

Netflix Uluslararası Orijinal Yapımlar Başkan Yardımcısı Erik Barmack, Alex Pina ile anlaşma imzalamaktan mutlu olduklarını söylerken, böylesine yaratıcı bir isim ve prodüksiyon ekibi ile çalışacaklarını için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

“Alex'in vizyonu ve eşsiz hikaye anlatımı ile sınırların ötesine geçmeye devam edeceğine inanıyoruz." diyen Barmack, izleyicilerin hayranlık duyacağı yapımlara imza atmak için şimdiden sabırsızlandıklarını söyledi.

Pina ise “Dizilerin en önemli kültürel unsurlardan biri haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Her dilden hikayelerle gezegenin en ücra köşelerine ulaşabilmek, yerel yapimlarin global seyircilerle buluşması, dünyanin dört bir yanından binlerce kişinin hayali. Devrim niteliğindeki bu dönüşüm yolculuğunda Netflix'in yanında yer almaktan dolayı son derece mutluyum."

Esasen Netflix ile Pina arasındaki anlaşma uzun zamandır bekleniyordu. Zira, İspanyol senaristin ilk sezon senaryosunu kaleme aldığı La Casa de Papel, Amerikan yapımları bir kenara bırakırsak, dünyada en çok izlenen yabancı dizi olmuştu. Arjantin’den İran’a kadar geniş bir kültür yalpazesine hitap etmeyi başaran yapım, 3. sezonuyla 2019 yılında Netflix’te yayınlanacak.