Netflix Neymar Belgeseli ile Abonelerinin Karşısına Çıkacak

Netflix ve Neymar Belgeseli hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. PSG'nin yıldızı hakkında belgesel çekileceği daha önce ortaya çıkan bilgiler arasında yer alırken, Neymar Belgeseli için yayın platformunun Netflix olacağı söylendi.

Fransız La Parisien gazetesi, çok kullanılan yayın platformu Netflix'in Paris-Saint Germain oyuncusu hakkında belgesel çekimlerine başladığı bilgisini aboneleri ile paylaştı.

Netflix'in belgesel hakkında henüz resmi açıklama yapmadığını aktaran gazete, elde edilen görüntülerden hareketle bir belgesel çekiminin yapıldığına emin olduklarını ısrarla belirtti.

Netflix ekibinin ünlü yıldızı idmanlarda, maçlarda ve hatta soyunma odasında takip ettiği; özel yaşamını da ortaya koyan çekimler yaptığı aktarılan bilgiler arasında yerini aldı.

Netflix'in futbola ilgisi bitmiyor

Abonelere farklı alanlardan içerikler sunmak için devasa paralar harcayan Netflix, daha önce futbol dünyasına dair çok farklı belgesel ve diziler yayınlamıştı.

Antoine Griezmann, Carlos Tevez ve Maradona gibi futbolcuların yanı sıra Juventus, Sunderland ile Boca Juniors gibi takımlar hakkında da belgeseller hazırlayan Netflix, özellikle Sunderland yapımı ile güzel eleştiriler almıştı.

Manchester City, Leeds United ve Borussia Dortmund gibi takımlar da çekimler için Amazon Prime kameralarına yeşil ışık yakmıştı. Sektördeki uzman isimler, son dönemde futbol yıldızlarını filme almak için bir yarış yaşandığını vurguluyor.

La Parisien’e konuşan bir yetkili, “Yarışın galibi Cristiano Ronaldo, Messi veya Neymar’ın yayın haklarını almayı başaran kişi olacak” dedi.