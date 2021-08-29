Google'dan Netflix'e Play Store'da Kalması İçin Özel İndirim İddiası!

Dünyanın en büyük dijital hizmet sağlayıcılarından Google'ın Netflix'e Play Store'da kalması için özel indirim teklifinde bulunduğu iddia ediliyor.

Son zamanlarda Android'in resmi uygulama mağazası üzerinden elde ettiği kazancı kaybetmemek için birçok şirketle anlaştığı ileri sürülen şirketin teklifte bulunduğu şirketler arasında dünyanın en büyük dijital yayın platformuna sahip olan Netflix'in de olduğu öne sürüldü.

Google, Netflix'e Play Store'da Kalması İçin İndirim mi Teklif Etti?

Android uygulama mağazası Google Play Store'da kullanıcı sayısı açısından büyük olan uygulama geliştiricilerinden %30'luk bir komisyon ücreti alınıyor. Küçük uygulamalardan alınan ücret, büyük uygulamalardan alınan ücretten her ne kadar düşük olsa da büyük uygulamaların ikinci bir şansı daha bulunuyor. Bu uygulamalar eğer isterse sahip olduğu kitle ile başka bir uygulama mağazasına geçebilir ya da uygulamayı direkt belirli bir adresten indirtebilir.

İddiaya göre Netflix gibi uygulamalar da bu güce sahip uygulamalar olarak Google'ın komisyon ücretini çok can sıkıcı bulmuş ki Google'ın istediği ücreti vermemek için alternatif yöntemler aramaya başlamış. Yazılım devi, Tinder ve Spotify gibi uygulamaların yanı sıra Netflix'in de içinde bulunduğu söz konusu grup için özel bir indirim teklifinde bulunma planını faaliyete geçirmiş.

Bir Google sözcüsü, The Verge'e yapmış olduğu açıklamada tüm geliştiricilerin ödeme politikası da dahil olmak üzere diğer tüm geliştiricilerle aynı politikalara tabi tutulduğunu, geliştiricileri çeşitli yatırımlarla desteklediği programların uzun bir süredir uygulandığını söyledi.

Google, Gelirini Kaybetmemek İçin Büyük Şirketlerle Anlaştı mı?

Epic Games ile Google arasındaki gerilimin devam ettiği son günlerde Google'ın büyük uygulama geliştiricilerinin Play Store'u kullanmaya devam etmesi için onlarla anlaşma yaptığı ileri sürülmüştü. Bu iddia aynı zamanda Google Play'in ekibi tarafından hazırlanan, 2019'daki bir raporun da detaylarına ışık tutmuştu.

Ekibin endişesi, Epic'in PC'de olduğu gibi oyun mağazasında geliştiricilere daha düşük bir komisyon ücreti sunarak geliştiricileri kazanma ihtimalinden kaynaklanıyordu. Raporda şirketin başarılı olması halinde rakip uygulama mağazasının Android kullanıcılarını Play Store'dan uzaklaşabileceğinin üzerinde durulmuştu.

Bu rapor, Google'ın izlediği adımlarla amacına ulaşmış olduğunu ortaya çıkardı. Raporda Google'ın 2020 yılının sonunda Activision Blizzard da dahil olmak üzere çoğu mobil oyun ve uygulama geliştiricisini Play Store'da tutmak ve mobil oyun kazançlarını korumak için anlaşma imzaladığı öne sürüldü.