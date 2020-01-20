Netflix, Prens Harry ve Meghan Markle ile Çalışmaya Sıcak Bakıyor

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu olan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerinden çekileceklerini açıklamışlardı. Bu süreçte pek çok görüşmede bulunan çift için Netflix’in içerik direktörü, Netflix'in Prens Harry ve Meghan Markle ile çalışmakla ilgilendiğini ifade etti.

Netflix İçerik Direktörü Ted Sarandos, Prens Harry ve Meghan Markle ile olası iş birliğine sıcak baktıklarını ifade etti. Bildiğiniz gibi Markle, evlenmeden önce oyunculuk yapıyordu ve pek çok kişi onu Suits dizisindeki rolü ile hatırlıyor.

Markle’ın iş arama süreci ile ilgili olarak geçen yıl temmuz ayında Aslan Kral'ın galasında Prens Harry ile Disney'in CEO'su Bob Iger'ın konuşması basına yansımıştı. Yayınlanan görüntülerde Prens Harry, Iger'a Markle'ın seslendirme yapabileceğini söylemişti. Bu konuyla ilgili olarak sonradan ortaya çıktığına göre Markle, bir hayır işi karşılığında seslendirme yapmak için Disney ile anlaşma imzaladı.

Nisan ayından itibaren Kraliyet Ailesi için çalışmaları son bulacak olan Prens Harry’nin şimdiden Apple TV ile bir belgesel için yaptığı anlaşma bulunuyor. Çiftin Disney ve Apple TV'den sonra Netflix ile anlaşma yapması da mümkün. Bildiğiniz gibi II. Elizabeth’in hayatı Netflix'te The Crown dizisiyle anlatılıyor. Kim bilir belki de Netflix, Prens Harry ve Meghan Markle ile bir projeye imza atabilir.