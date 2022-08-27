Netflix Reklamlı Abonelik Hizmeti Hakkında İlk Fiyat Bilgisi Geldi

Bir süredir reklamlı abonelik hizmetini geliştirmeye çalışan Netflix, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hizmeti kolaylaştırmak için Microsoft ile bir birliktelik kuracaklarını açıklamıştı. Reklamlı abonelik hizmetinin düşük bütçeye sahip kullanıcılara uygun fiyattan sunulacağını belirten firma, fiyatlandırma hakkında henüz bir bilgi vermemişti.

Bugün gelen bir bilgiye göre Netflix reklamlı abonelik hizmeti fiyatları belli oldu. Bloomberg'de yayınlanan bir rapora göre reklamlı aboneliğin ücreti aylık 7 ile 9 dolar arasında değişecek.

Reklamlı Ama Ucuz!

Bu söylentiler şimdilik yalnızca Amerika fiyatlandırması için geçerli olsa da ülkemizdeki fiyatlandırma hakkında da bir tahmin veriyor. Amerika'daki en ucuz Netflix planı şu an 9.99 dolar. Eğer daha yüksek görüntü kalitesi ve aile paylaşımı gibi özellikleri de istiyorsanız 1080p için 15.49 doları, 4K görüntü için ise 19.99 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Bildiğiniz üzere Netflix'in ülkemizdeki fiyatlandırmasıyla ilgili bir yerelleştirme politikası bulunuyor. Henüz Türkiye'deki reklamlı abonelik fiyatı belli olmasa da gelen bilgilere göre ülkemizde 25-30 TL arasında değişen bir ücretle karşılaşabiliriz. Tabii bunun resmi olarak açıklanan fiyatlandırma olmadığını belirtmekte fayda var.

Reklamlı abonelik hizmetinde videolar 480p çözünürlüğünde izlenebilecek. Reklamların uzunluğu ise izlediğiniz dizi, film veya belgese göre değişiklik gösterecek. Örneğin bir bölümü 20 dakika olan bir dizi izliyorsanız çok daha az ve kısa reklamlar göreceksiniz. Netflix'in hiçbir zaman televizyonlardaki benzer bir şekilde yoğun ve uzun reklamlar yayınlamayacağı düşünülüyor. Ayrıca reklamlı abonelik hizmetinde indirme seçeneği de bulunmuyor. Hizmetin yıl sonuna kadar kullanıma sokulması bekleniyor.