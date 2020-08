Netflix Shuffle Play Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital yayın platformu Netflix'in yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Hangi dizi veya filmi izleme konusunda kararsız kalan kullanıcılar Netflix'e eklenecek yeni özelliği oldukça sevecek. Netflix Shuffle Play özelliği yani karışık oynat özelliği ne zaman gelecek? Shuffle Play özelliği ile ilgili detaylar haberimizde.

Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kullanımı önemli ölçüde artan Netflix, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Netflix yeni özellikler ile birlikte kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Şirket, Shuffle Play isimli özelliği test ettiğini onayladı. Peki, bu özellik kullanıcıların ne işine yarayacak?

Shuffle Play olarak isimlendirilen özellik şu anda yalnızca TV uygulamasında test ediliyor ancak ilerleyen zamanlarda diğer platformlara da eklenecektir. Netflix'in profil seçme sayfasında Shuffle Play butonu yer alıyor. Shuffle Play butonuna tıkladığınız takdirde rastgele bir içerik açılacak. Özellikle hangi içeriği izleyeceğine karar veremeyen veya izleyecek içerik bulamayan kullanıcılar yeni özelliği oldukça sevecek.

Shuffle Play özelliği içerikleri rastgele açarken belirli kriterleri göz önünde bulunduruyor. Kullanıcının daha önce izlediği içerikler dikkate alınarak bir dizi veya film açılıyor. Böylece kullanıcının hoşlanmayacağı bir türde içerik açılması önlenmiş olacak. Şirket, yeni özellik ile birlikte kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Shuffle Play özelliği aşağıda yer alan görseldeki gibi görünecek. Popüler dijital yayın platformu Netflix'in Shuffle Play olarak adlandırılan yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG