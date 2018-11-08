Netflix’ten Anime Tutkunlarına Büyük Müjde

Netflix, sevilen bilim kurgu serisi Altered Carbon ve Pacific Rim filminin yanı sıra beş yeni anime serisi üzerinde çalışıyor.

Kütüphanesindeki orijinal içeriklerle Hollywood’un dev stüdyolarına kafa tutan Netflix, anime dünyasına giriyor.

Dijital yayın devinin üzerinde çalıştığı anime serilerinden birisi, Richard K. Morgan’ın kitaplarından uyarlanan Altered Carbon olacak.

Netflix’in orijinal dizisi ile aynı evrende geçecek olan anime, hikayenin mitolojisindeki yeni unsurları inceleyecek. Dai Sato (Cowboy Bebop, Samurai Champloo ) ve Tsukasa Kondo tarafından yazılacak olan seri, animasyon stüdyosu Anima tarafından üretilecek.

Kütüphanede yerini alacak bir diğer anime ise iki filmden oluşan Pacific Rim serisi olacak. Aynı adı taşıyan anime ile Kaiju isimli yaratıkların ve Jaegers adındaki beyin gücüyle çalışan devasa robotların destansı savaşına geri döneceğiz.

Netflix’in orijinal anime dizisi, iki kardeşin kayıp bir Jaeger'i bulmak için gireceği amansız maceraya odaklanacak. Legendary Pictures işbirliği ile üretilecek olan projenin arkasında, Craig Kyle (Thor: Ragnarok) ve Greg Johnson (X-Men: Evolution) bulunuyor.

Netflix’in üzerinde çalıştığı diğer anime serilerinin ise Cagaster of an Insect Cage, Yasuke ve Trese olduğu öğrenildi.