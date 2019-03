Netflix Türkiye Atiye Dizisinin Detaylarını Açıkladı

Netflix Türkiye, Atiye ismini verdiği yeni orijinal Türk dizisi için ilk açıklamayı yaptı. Beren Saat başrolünde çekimlerine başlanan dizinin oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi olduğu duyuruldu.

Dünyanın en çok takip edilen dijital film ve dizi yayın servisi Netflix, Türkiye pazarına giriş yaptıktan sonra orijinal diziler çekmeye başlamıştı. İlk olarka Hakan: Muhafız ile karşımıza çıkan ve büyük beğeni toplayan Netflix Türkiye, Hakan: Muhafız’ın yayına girdiği sıralarda Beren Saat’in başrolünde olduğu bir başka dizi çekmeye hazırlandığını duyurmuştu. Bu duyurudan sonra konu hakkında pek bir açıklama gelmezken, bugün itibarıyla yeni dizinin isminin Atiye olduğu söylendi ve kimi detaylar paylaşıldı.

Sekiz bölümden oluşacak gizem-drama türündeki Atiye için çekimlere başlayan Netflix Türkiye, dizinin çekimlerinin İstanbul’da başladığı, bazı sahnelerinin Göbeklitepe ve Güneydoğu Anadolu’da devam ettiğini aktardı.

OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirilen Atiye projesinin baş yürütücüsü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George olurken, yapımcılığını Alex Sutherland üstlendi. Jason George ve Nuran Evren Sit’in senaristliğini yaptığı Atiye dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturdu.

Netflix Atiye dizisinin konusu

Netflix Türkiye, Atiye dizisini ise şöyle tanıttı: “Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.”

“Türkiye’de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gören Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız’dan sonra ikinci Türk dizimizin de çok sevileceğine inanıyoruz” diyen Netflix Uluslararası Yapımlar Genel Müdür Yardımcısı Kelly Luegenbiehl sözlerini şöyle sürdürdü: “Beren Saat’in başrolde olduğu bu dizi ile Türkiye’den yepyeni ve heyecan verici bir başka hikayeyi, dünyanın dört bir yanına taşıyacağız. Hakan: Muhafız ile İstanbul’da başlayan yolculuğumuz yeni dizimiz Atiye ile başta Göbeklitepe ve Nemrut olmak üzere, zengin Anadolu topraklarının doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacak. Atiye gibi güçlü bir kadın karakterle ekranlara dönüş yapacak olan Beren ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyuz.”

Netflix The Gift nedir?

Netflix Türkiye tarafından çekilen orijinal Türk dizileri, sadece ülkemizde değil; başka bölgelerde de yayınlanmıştı. Özellikle Hakan: Muhafız, Güney Amerika ülkelerinde kendine milyonlarca izleyici bulmayı başarmıştı. Benzer bir şekilde Atiye dizisini de yurtdışında yayınlamaya hazırlanan Netflix, Türkiye'de Atiye ismiyle yayınlayacağı dizinin başka bölgelerde The Gift ismiye çıkacağını duyurdu. Hakan: Muhafız'ı The Protector olarak yayınlayan platform, The Gift adresi üzerinden yeni diziye dair detayların ulaşılabileceğini söyledi.