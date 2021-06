Netflix'e Gelecek Animeler Neler? (2021)

2021 yılında Netflix'e gelecek animeler nelerden oluşuyor? Her türden izleyicileri bir arada toplamayı başaran dijital yayın platformuna bu yıl içerisinde eklenecek animelerin nelerden oluştuğunu merak ediyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

Netflix her ne kadar büyük bir içerik kütüphanesine olsa da Death Note gibi animelerin sevenlerinin gözünde ayrı bir yere sahip olmaya devam ediyor. Dijital yayın platformu bu nedenle animeseverler için 2021 yılı bitmeden bir dizi anime yapımını daha kütüphanesine dahil etmeyi planlıyor.

Netflix'e gelecek anime dizilerini ve filmlerinin listesini aşağıdan görebilirsiniz.

Hiroyuki Takei tarafından yazılıp çizilen aynı isimli manga serisine dayanan Shaman King, Netflix'e eklenecek animelerin arasında yer alıyor. Bu anime dizisi şaman becerilerini geliştirmek, diğer şamanların sadakatini kazanarak kral olmak isteyen ve bunun için kendisini çeşitli maceraların ortasında bulan Yoh Asakura'ya odaklanıyor. Dizinin çıkış tarihi ise 9 Ağustos 2021.

Gundam hayranıysanız Netflix'in Mobile Suit Gundam Hathaway'i izleyicilerle buluşturduğunu duymak sizi mutlu edebilir. Bu yeni dizide dünya federasyonuna karşı başlatılan bir isyana öncülük eden Hathaway Noa'nın macerasına konuk oluyoruz. Diziyi şu anda Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Edens Zero, 26 Ağustos'ta Netflix'teki yeni diziler arasında yerini alacak. Bilim kurgu dizisi, yer çekimini kontrol edemeyen bir çocuğun hayatını mercek altına alacak. Dizinin fragmanına bakılacak olursa anime tarzı dövüşlere hazır olmak iyi bir fikir olabilir.

Bright: Samurai Soul, başrolünde Will Smith'in yer aldığı aynı isimli Netflix orijinal içeriğinden uyarlandı. Samurai Soul, ilk olarak Netflix Geeked hesabından duyuruldu. Diziyi Netflix'ten izleyebilirsiniz.

2021'de en çok beklenen animeler listesinde ilk beşteki yerini koruyan Godzilla: Singular Point, 24 Haziran'da seyircilerle buluşturulacak. Animenin resmi fragmanına ise aşağıdaki video oynatıcıdan göz atabilirsiniz.

Make My Day isimli bu anime filmi, insan ırkının sonunu getirmek isteyen gizemli yaratıkların olduğu, soğuk bir gezegende geçen bir korku filmi olacak. Bu içeriğin şimdilik bir fragmanı yok ancak yakın bir zamanda yayımlanması bekleniyor.

Introducing Make My Day, a new anime film coming to Netflix.



On a cold planet of ice and snow, mysterious creatures suddenly have appeared from the dark underground and have begun to attack the inhabitants. Can humanity survive the terror lurking beyond the horizon? #GeekedWeek pic.twitter.com/lep9gLOexk