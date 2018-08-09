New York, Uber ve Lyft'e Savaş Açtı

Online olarak taksi hizmeti sunan Uber ve Lyft araçlarına New York komisyonundan kısıtlama getirildi. Bundan böyle ABD'nin en kalabalık şehrinde Uber ve Lyft şoförlerine asgari ücret verilmesi zorunluyken aynı zamanda yeni araç kayıtları da yapılamayacak.

Tüm dünyada olduğu gibi sarı taksi şoförlerinin baskısı sonucunda kısıtlama kararı alan New York, haksız rekabetin son bulmasını istiyor. Sarı taksicilerin geçtiğimiz aralık ayında bu yana yaptığı gösteriler, New York Taksi ve Limuzin Komisyonu (TLC) tarafından dikkate alınmış durumda.

TLC tarafından alınan yeni karar kapsamında, tekerlekli sandalye taşımaya uygun olan araçlar dışında tüm Uber ve Lyft için çalışan araç sayısı 12 aylığına durdurulacak. Ayrıca TLC'nin aldığı karar, bu araçların yetkisini de kısıtlar nitelikte. Şoförlerin minimum taşıma ücretini belirleyebilecek olan TLC, şoförlere asgari ücret şartını getirdi.

Şirketlerden ise yeni düzenlemeye karşı açıklamalar ise gecikmedi. Uber "Yeni araç lisanslarının 12 aylığına dondurulması, metroyu düzeltmek ve trafik sıkışıklığını azaltmak için hiçbir şey yapılmazken, birkaç güvenilir seyahat seçeneğinden birini tehdit edecek" açıklamasında bulundu. Lyft ise siyahi ve dış mahallelerde yaşayanların taksi bulamadığı günlere geri gidebileceğini hatırlatarak TLC'ye karşı ufak bir atıfta bulundu.