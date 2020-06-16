Düğün salonları kuralları nasıl olacak? Nikah genelgesi yayınlandı mı? Korona günlerinde dünya evine girmeye hazırlanan çiftlerin akıllarındaki sorulardan birkaçı. Nikah ve düğün salonlarında alınacak önlemler Sağlık Bakanlığı’nca açıklandı.

Nikah ve Düğün Salonlarında Alınacak Tedbirler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellenerek, nikah ve düğünlerde alınması gereken önlemler ve Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi’ne Kovid-19 pandemisinin hafifleme sürecinde aile sağlığı merkezlerinde alınacak önlemler başlıkları eklendi. Buna göre düğün ve nikah salonlarında alınacak önlemler şöyle: