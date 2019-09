Ninja Gaiden 3: Razor's Edge ve Dahası Ekim Ayının Games With Gold Oyunlarından

Sony sonrasında Microsoft da Ekim ayı içerisinde Xbox Live Gold abonelerine sunulacak olan ücretsiz oyunların duyurusunu yaptı.

Xbox sayfası üzerinden yapılan duyuru ile Tembo the Badass Elephant, Friday the 13th: The Game, Disney Bolt ve Ninja Gaiden 3: Razor's Edge önümüzdeki ayın ücretsiz oyunları olacak.

Tembo the Badass Elephant (1 - 31 Ekim 2019) - Xbox One

Game Freak tarafından geliştirilmiş olan Tembo the Badass Elephant, kayan bir ekranda oynanan platform oyunu. Sega yayıncılığında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 2015 yılında satışa sunulmuştu. Oyuna adını veren Tembo isimli bir fili yönetiyoruz. Yapıları ve nesneleri yıkıp dökme gibi farklı yetenekleri olan filimiz, Phantom adı verilen şeytani bir ordu karşısında büyük bir kent olan Shell City'yi kurtarmak amacındadır.

Friday the 13th: The Game (16 Ekim - 15 Kasım 2019) - Xbox One

Şu anda Predator: Hunting Grounds üzerinde çalışan IllFonic stüdyosundan çıkmış olan Friday the 13th: The Game, asimetrik bir çok-oyunculu oynanışa sahip. Bir seansta sekiz kişiye kadar oyuncu desteğinin bulunduğu oyunda, rastgele bir kişi Jason Voorhees rolüne bürünüyor. Verilen zaman dolana kadar Voorhees rolündeki oyuncu kurbanlarını avlamaya, kurbanlar ise hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yarı açık dünya oynanışın da bulunduğu Friday the 13th: The Game oyunculara çevreyi daha fazla araştırma imkanı sunuyor.

Disney Bolt (1 - 15 Ekim 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

Filmi ile aynı evrende geçen televizyon dizisine dayanılarak geliştirilmiş olan Disney Bolt oyununun hikayesi Penny ve köpeği Bolt'un etrafında dönüyor. Penny'nin babasını şeytani Dr. Calico'dan kurtarmaya çalıştığımız oyunda, düşmanlarımızı atlatmak için Bolt'un süper güçlerinden veya Penny'nin bilgisayar korsanlığı becerilerinden faydalanabiliyoruz.

Ninja Gaiden 3: Razor's Edge (16 - 31 Ekim 2019) Xbox 360 ve Xbox One

Serinin önceki oyunları gibi Ninja Gaiden 3: Razor's Edge de Team Ninja tarafından geliştirildi. Öncelikli olarak Wii U için çıkmış olan oyun, daha sonradan Playstation 3 ve Xbox 360 platformlarına da uyarlanmıştı. Ninja Gaiden 3 oyununun bütün indirilebilir içerikleriyle satışa sunulmuş versiyonu olan Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, ikinci oyunun devamı olarak geliştirilmişti. İngiliz Başbakanı ve ailesini rehin tutan isimsiz bir terörist grubun Hayabusa köyüne saldırıda bulunacağını öğrenen Ryu Hayabusa, Londra şehrine gittikten sonra Başbakan'ın ölümüne tanık olur. Bu hadisenin ardından da Regent of the Mask'ın yaptığı bir canlı yayın sırasında yedi gün içinde dünyayı yok edeceğini öğreniyoruz. Hedefimiz ise bu olayın gerçekleşmesine engel olmak.