Nissan Abonelik Sistemi İstediğiniz Arabaya Sahip Olmanızı Sağlayacak

Otomotiv devlerinden Nissan abonelik sistemi sayesinde sürücülerin her gün farklı bir model kullanmalarını sağlayacak. Nissan Switch olarak adlandırılan platformda ‘Select’ ve ‘Premium’ olmak üzere iki farklı plan seçenek bulunuyor.

Her yere yayılan dijital dünya; film, video, müzik, oyun ve haber odaklı olmaya devam ediyor. Bu trende, otomobil dünyası da kayıtsız kalmadı. Nissan, sürücülerin aylık abone olarak diledikleri Nissan marka aracı kullanacakları sisteme geçiyor. Nissan Switch, ilk önce Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Houston eyaletinde sürücülerle buluşacak.

Nissan abonelik sistemi fiyatları belli oldu

Bu sisteme geçen sürücüler, sırasıyla aylık 699 dolar ve 899 dolar fiyat etiketi ile ‘Select’ ve ‘Premium’ abonelik planları arasından tercihini belirtecek. Buna ek olarak kullanıcıların hizmete katılım bedeli olarak tek seferlik 495 dolar ödemesi de gerekiyor.

Nissan Switch elbette bu alanda ilk değil. Audi, Lexus ve Mercedes-Benz gibi diğer otomobil üreticilerinin de benzer abonelik sistemleri devam ediyor. Ayrıca ABD merkezli bir elektrikli otomobil girişimi olan Canoo’nun da önümüzdeki yıl böyle bir sistemi devreye sokacağı kesinleşti.

Otomotiv sektörü sürekli olarak yeni sistemler denemeye çalışıyor. Böylece hem kullanıcı sayısını hemde çeşitliliği arttırmak istiyor. Sizce Nissan tarafından gerçekleştirilecek bu sistem, sürücülere önemli katkılarda bulunabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.