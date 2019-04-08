Nokia 3.1 Plus Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu

Uygun fiyata büyük ekranlı bir telefon isteyenler için oldukça güzel bir alternatif oluşturan telefon Nokia 3.1 Plus Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı. KVK garantisi ile Türkiye’ye gelen Nokia 3.1 Plus için belirlenen satış fiyatının 1.399TL olduğu duyuruldu.
Finlandiya merkezli telefon üreticisi HMD Global tarafından ortaya çıkarılan Nokia 3.1 Plus, fiyat performans ürünü olmasının yanı sıra büyük ekranı ile dikkatleri çekmişti. Telefonun distribütörü KVK, yaptığı resmi açıklama ile Nokia 3.1 Plus Türkiye fiyatı için 1.399TL fiyat belirlediklerini aktardı.
Üst düzey deneyim sunan Nokia akıllı telefon portföyünü erişilebilir kategoride genişlettiklerini belirten HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener, “Türkiye’deki kullanıcıların beklentilerini karşılayacak ürünleri uygun fiyatlarla ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Geniş ekranı, çift kamerası, iki günlük pil ömrü ve sekiz çekirdekli işlemcisiyle Nokia 3.1 Plus, Nokia’nın alışılmış yüksek kalitesini tüketicilerle buluşturuyor. Akıllı telefon sektöründe çıtayı daha da yükseğe çıkarırken, bütçe dostu ürünleri önceliklendiriyoruz” dedi.
Nokia 3.1 Plus özellikleri
|Çıkış
|Açıklama
|Ekim 2018
|Çıkış Tarihi
|Ekim 2018
|Gövde
|Boyutlar
|156.9 x 76.4 x 8.2 mm (6.18 x 3.01 x 0.32 in)
|Ağırlık
|180 g
|Kasa
|Arkası cam, alüminyum kasa
|SIM
|Hibrit Çift SIM
|Ekran
|Tip
|IPS LCD, 16M renk
|Boyutlar
|6.0 inç, 92.9 cm2 (~77.5% ekran çerçeve oranı)
|Çözünürlük
|720 x 1440 piksel, 18:9 oran (~268 ppi)
|Platform
|İşletim Sistemi
|Android 9.0 (Pie); Android One
|Çip
|Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm)
|CPU
|Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
|GPU
|PowerVR GE8320
|Bellek
|Kart slotu
|400GB'a kadar microSD
|Dahili
|32 GB, 3 RAM ya da 16 GB, 2 GB RAM
|Ana Kamera
|Çift
|13 MP, f/2.0, AF
5 MP, f/2.4, depth sensor
|Özellikler
|LED flash, HDR, panorama
|Video
|[email protected]
|Ses
|Hoparlör
|Var
|3.5mm jak
|Var
|Özellikler
|Sensörler
|Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula
|Diğer
|Renkler
|Mavi, Beyaz, Gri
|SAR Değeri
|0.41 W/kg (baş) 1.58 W/kg (gövde)
|Fiyat
|1.399TL
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