Nokia 3.1 Plus Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu

Uygun fiyata büyük ekranlı bir telefon isteyenler için oldukça güzel bir alternatif oluşturan telefon Nokia 3.1 Plus Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı. KVK garantisi ile Türkiye’ye gelen Nokia 3.1 Plus için belirlenen satış fiyatının 1.399TL olduğu duyuruldu.

Finlandiya merkezli telefon üreticisi HMD Global tarafından ortaya çıkarılan Nokia 3.1 Plus, fiyat performans ürünü olmasının yanı sıra büyük ekranı ile dikkatleri çekmişti. Telefonun distribütörü KVK, yaptığı resmi açıklama ile Nokia 3.1 Plus Türkiye fiyatı için 1.399TL fiyat belirlediklerini aktardı.

Üst düzey deneyim sunan Nokia akıllı telefon portföyünü erişilebilir kategoride genişlettiklerini belirten HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener, “Türkiye’deki kullanıcıların beklentilerini karşılayacak ürünleri uygun fiyatlarla ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Geniş ekranı, çift kamerası, iki günlük pil ömrü ve sekiz çekirdekli işlemcisiyle Nokia 3.1 Plus, Nokia’nın alışılmış yüksek kalitesini tüketicilerle buluşturuyor. Akıllı telefon sektöründe çıtayı daha da yükseğe çıkarırken, bütçe dostu ürünleri önceliklendiriyoruz” dedi.

Nokia 3.1 Plus özellikleri

Bağlantı Teknoloji GSM / HSPA / LTE

Çıkış Açıklama Ekim 2018 Çıkış Tarihi Ekim 2018

Gövde Boyutlar 156.9 x 76.4 x 8.2 mm (6.18 x 3.01 x 0.32 in) Ağırlık 180 g Kasa Arkası cam, alüminyum kasa SIM Hibrit Çift SIM

Ekran Tip IPS LCD, 16M renk Boyutlar 6.0 inç, 92.9 cm2 (~77.5% ekran çerçeve oranı) Çözünürlük 720 x 1440 piksel, 18:9 oran (~268 ppi)

Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); Android One Çip Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 GPU PowerVR GE8320

Bellek Kart slotu 400GB'a kadar microSD Dahili 32 GB, 3 RAM ya da 16 GB, 2 GB RAM

Ana Kamera Çift 13 MP, f/2.0, AF

5 MP, f/2.4, depth sensor Özellikler LED flash, HDR, panorama Video [email protected]

Ön Kamera Tek 8 MP, f/2.2 Özellikler LED flash, HDR Video [email protected]

Ses Hoparlör Var 3.5mm jak Var

Batarya 3500 mAh

Özellikler Sensörler Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula