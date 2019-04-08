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Nokia 3.1 Plus Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu

Nokia 3.1 türkiye fiyatı
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Uygun fiyata büyük ekranlı bir telefon isteyenler için oldukça güzel bir alternatif oluşturan telefon Nokia 3.1 Plus Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı. KVK garantisi ile Türkiye’ye gelen Nokia 3.1 Plus için belirlenen satış fiyatının 1.399TL olduğu duyuruldu.

Finlandiya merkezli telefon üreticisi HMD Global tarafından ortaya çıkarılan Nokia 3.1 Plus, fiyat performans ürünü olmasının yanı sıra büyük ekranı ile dikkatleri çekmişti. Telefonun distribütörü KVK, yaptığı resmi açıklama ile Nokia 3.1 Plus Türkiye fiyatı için 1.399TL fiyat belirlediklerini aktardı.

Üst düzey deneyim sunan Nokia akıllı telefon portföyünü erişilebilir kategoride genişlettiklerini belirten HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener, “Türkiye’deki kullanıcıların beklentilerini karşılayacak ürünleri uygun fiyatlarla ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Geniş ekranı, çift kamerası, iki günlük pil ömrü ve sekiz çekirdekli işlemcisiyle Nokia 3.1 Plus, Nokia’nın alışılmış yüksek kalitesini tüketicilerle buluşturuyor. Akıllı telefon sektöründe çıtayı daha da yükseğe çıkarırken, bütçe dostu ürünleri önceliklendiriyoruz” dedi.

nokia 3.1 plus

Nokia 3.1 Plus özellikleri

Bağlantı Teknoloji GSM / HSPA / LTE
Çıkış Açıklama Ekim 2018
Çıkış Tarihi Ekim 2018
Gövde Boyutlar 156.9 x 76.4 x 8.2 mm (6.18 x 3.01 x 0.32 in)
Ağırlık 180 g
Kasa Arkası cam, alüminyum kasa
SIM Hibrit Çift SIM
Ekran Tip IPS LCD, 16M renk
Boyutlar 6.0 inç, 92.9 cm2 (~77.5% ekran çerçeve oranı)
Çözünürlük 720 x 1440 piksel, 18:9 oran (~268 ppi)
Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); Android One
Çip Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm)
CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
GPU PowerVR GE8320
Bellek Kart slotu 400GB'a kadar microSD
Dahili 32 GB, 3 RAM ya da 16 GB, 2 GB RAM
Ana Kamera Çift 13 MP, f/2.0, AF
5 MP, f/2.4, depth sensor
Özellikler LED flash, HDR, panorama
Video [email protected]
Ön Kamera Tek 8 MP, f/2.2
Özellikler LED flash, HDR
Video [email protected]
Ses Hoparlör Var
3.5mm jak Var
Batarya   3500 mAh
Özellikler Sensörler Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula
Diğer Renkler Mavi, Beyaz, Gri
SAR Değeri 0.41 W/kg (baş)     1.58 W/kg (gövde)    
Fiyat 1.399TL

 

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