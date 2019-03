Nokia 5.1 Plus Türkiye'de Satışa Çıkıyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı

HMD Global çatısı altında faaliyet gösteren Nokia’nın uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Nokia 5.1 Plus, Türkiye’de satışa çıkıyor. Nokia 5.1 Plus özellikleri neler? Nokia 5.1 Plus fiyatı ne kadar? gibi daha birçok sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Bir dönemin en popüler telefon markalarından biri olan Nokia, son dönemde çıkardığı cihazlarla pazardaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Son olarak uygun fiyatlı akıllı telefonu Nokia 5.1 Plus’ı tanıtan Finlandiya merkezli şirket, ilgi uyandıran yeni telefonunu Türk kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Nokia 5.1 Plus’ın yarın itibarıyla Turkcell mağazalarında ve turkcell.com.tr üzerinden Türkiye’de satışa çıkacağını duyuran HMD Global, Nokia telefonların Türkiye’deki tüketicilerin kalbinde her zaman farklı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Rekabetin arttığı akıllı telefon piyasasında kullanıcıların satın alabileceği fiyat - performans cihazlarından bir tanesi olarak öne çıkan Nokia 5.1, gelişmiş pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Oldukça şık bir tasarıma da sahip olan cihaza gelin yakından göz atalım.

Nokia 5.1 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Nokia’nın yeni akıllı telefonu, 5.86 inç IPS LCD ekranında 720 x 1520 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek MT6771 (Helio P60) yonga setinden alan Nokia 5.1 Plus, grafik tarafında ise Mali-G72 MP3’ü kullanıyor. 3 / 4GB RAM ve 32 / 64GB genişletilebilir depolama seçenekleriyle gelen cihaz, 3060mAh değerinde bir bataryaya sahip.

Nokia 5.1 Plus’ın arka yüzünde 13MP + 5MP çift kamera kurulumu, ön yüzünde ise 8MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun çip setinde bulunan yapay zeka desteği, yüz tanımada derin öğrenme ve gerçek zamanlı fotoğraf iyileştirme fırsatı sunuyor.

Telefonun diğer özellikleri arasında, USB Type-C, 3.5mm kulaklık jakı, jiroskop, pusula, ivmeölçer ve yakınlık sensörü bulunuyor.

Kutusundan Android 9 Pie ile çıkan Nokia 5.1 Plus, yarın itibarıyla Turkcell mağazalarında ve turkcell.com.tr üzerinden 1999 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.