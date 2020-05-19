Nokia 5G Hızı Aklınızı Başınızdan Alabilir! Nokia Rekor Kırdı

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Nokia, 5G hızı için büyük çalışmalar yürütmeye devam ediyordu. Dünya genelinde birçok şirket, 5G teknolojisini geliştirse bile, asıl önemli olan ne kadar hız kazanıldığıydı.

Akıllı telefon üreticileri ve diğer donanımların tedarikçiliğini yapan şirketler 5G bağlantısını, gelecek olarak görüyordu. Dallas şehrinde kablosuz ağla geliştirilen testlerde, 4,7 Gbps hızına kadar ulaşmak büyük bir zaman almadı.

Nokia 5G hızı buna nasıl ulaştı?

Nokia firmasının rekor kırdığını duyanlar bunu nasıl yaptığını mutlaka merak etmiştir. Şirket rekor olarak görülen bu bağlantı hızına; 28 GHz ve 39 GHz bantlarında milimetre dalga spektrumunun 100 MHz’lik 8 kanalın birleştirilmesiyle erişti. Nokia buna ulaşabilmek için yaklaşık olarak 1 yıldır çalışmalar yürütüyordu.

Birçok farklı yöntem denendi. Denenen yöntemler; Nokia’nın AirScale çözümünde uygun olan EN - DC yardımıyla 40 MHz LTE spektrumu ve 800 MHz bant genişliği sayesinde başarı kazandı. Nokia normal şartlarda tüm donanımlara sahip olmasına rağmen, 5G teknolojisinin oturması için bir süre daha bekledi. Özellikle de Huawei firmasının yaşayacağı sorunları görmek istiyordu.

Nokia Mobil Ağlar Başkanı Tommi Uitto, “Bu, ABD’de 5G servislerini geliştirmede önemli ve dikkate değer bir kilometre taşı. Özellikle bağlantı ve kapasitenin oldukça kritik olduğu şu dönemlerde... Hâlihazırda milimetre dalga ekipmanlarımızı, ABD’deki tüm büyük operatörlere tedarik ediyoruz ve onlarla yakından çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” diyerek herkesi heyecanlandırmayı başardı. Sizce Nokia 5G hızı daha da artırılabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.