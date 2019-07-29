Nokia 9.1 PureView'ın Özellikleri Sızdırıldı

Nokia'nın ikinci nesil amiral gemisi Nokia 9.1 PureView hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Sizler için Nokia 9.1 PureView'ın sızdırılan özelliklerini derledik.

Nokia 9.1 PureView, Snapdragon 855 ile Gelecek

Nokiapoweruser'ın yayınladığı rapora göre, HMD Global yeni tanıtacağı akıllı telefonun kamera yetenekleri üzerinde çalışmakta. Konuya aşina olan kaynaklar Nokia'nın kamera modülü, yazılım geliştirilmesi ve optimizasyonu için Amerikan dijital fotoğraf şirketi Light ile iş birliği içerisinde olduğunu söylemekte.

Nokia 9.1 PureView'ın geceleri mükemmel fotoğraflar ve videolar çekeceği söylenmekte. Cihazın Qualcomm'un 5G teknolojisini destekleyen Snapdragon 855 yonga seti ile çalışacağına kesin gözüyle bakılmakta.

Android Q işletim sistemi ile kutudan çıkması beklenen Nokia 9.1 PureView'ın ön tarafının Nokia X71'e benzeyeceği söylenmekte. Nokia 9.1 PureView'ın 2019 yılının 4. çeyreğinde tanıtılması beklenmekte.

Nokia 9.1 PureView hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Nokia 9.1 PureView'ın sızdırılan özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!