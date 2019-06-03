Nokia Kameralarına Gece Modu Geliyor

Birkaç akıllı telefon üreticisi kamera yazılımlarına “Gece Modu” eklemeye başladı ve kullanıcılar bu özelliği bir hayli sevdi. Bu özellik sayesinde düşük ışık koşullarında kamera performansı daha iyi hale getirilebiliyor.

Gece modu özelliği ilk olarak Google tarafından lanse edildi ve Pixel modelleriyle ses getirmeyi başardı. Samsung da yakın zamanda bu özelliği kopyalamayı denedi ve bazı Galaxy modellerinin kamera yazılımlarına ekledi. Yeni bir rapor ise HMD Global’in Nokia akıllı telefon kameraları için özel bir Gece Modu yayınlayacağını gösteriyor.

See things in a new light on 06 June 2019. 😎 Stay tuned to #GetAhead in life. pic.twitter.com/Jy01t9Zyp5 — Nokia Mobile (@NokiaMobile) 30 Mayıs 2019

6 Haziran'da Yeni Nokia Geliyor

HMD Global’in önümüzdeki hafta Nokia için yeni bir model sunması bekleniyor ve bu cihazla birlikte Google Kamera'da bulunana benzer yeni bir Gece Modu özelliğini açıklayacağı söyleniyor. HMD Global'in 6 Haziran'daki duyurusu için Twitter'da yayınladığı teaser bile cihazlar için yeni bir Gece Modu olasılığına işaret ediyor.

Ancak Gece modu özelliğinin hangi modellere geleceği konusunda henüz bir bilgimiz yok. Gece Modu işlevi diğer üreticilerin yazılımlarında olumlu karşılanmıştı, bu nedenle Nokia hayranları da benzer bir özelliği sevecektir diye düşünüyoruz.