Nokia Kameralarına Gece Modu Geliyor

Birkaç akıllı telefon üreticisi kamera yazılımlarına “Gece Modu” eklemeye başladı ve kullanıcılar bu özelliği bir hayli sevdi. Bu özellik sayesinde düşük ışık koşullarında kamera performansı daha iyi hale getirilebiliyor.

Gece modu özelliği ilk olarak Google tarafından lanse edildi ve Pixel modelleriyle ses getirmeyi başardı. Samsung da yakın zamanda bu özelliği kopyalamayı denedi ve bazı Galaxy modellerinin kamera yazılımlarına ekledi. Yeni bir rapor ise HMD Global’in Nokia akıllı telefon kameraları için özel bir Gece Modu yayınlayacağını gösteriyor.

