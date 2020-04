Nokia Telefonunuz Android 10 Güncellemesini Ne Zaman Alacak? Nokia Android 10 Takvimi

Nokia, Android 10 güncellemesini vereceği telefonlarının listesini paylaştı. Android 10 güncellemesi alacak Nokia telefonlar arasında eski modeller de var. Android 10 güncellemesini alan ve Android 10 güncellemesini alacak Nokia telefonların tam listesi haberimizde.

Nokia Android 10 Takvimi

Nokia akıllı telefonların çoğunluğu Android One işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Android One telefonlar hem bloatware (genellikle hiç kullanılmayan önceden yüklenmiş uygulamalar) olmadan temiz bir arayüze sahip hem de güncellemeleri daha hızlı alıyorlar. Ancak Nokia, Ocak 2020’ye kadar sadece altı cihazına Android 10 güncellemesini sundu, büyük bir kısmını şu anda güncellemeye başlıyor. Şirket, bu yılın başlarında Android 10 güncelleme programını revize ederek birkaç telefonun güncellemesini geciktirdi. Nokia'nın Android 10 takvimi şöyle:

Android 10 Güncellemesini Alan Nokia Telefonlar

Şimdiye kadar 13 Nokia telefon Android 10 güncellemesini aldı. Bu cihazlar arasında, Nokia 9 PureView (Aralık 2019), Nokia 8.1 (Ekim 2019), Nokia 7.1 (Aralık 2019), Nokia 7 Plus (Ocak 2020), Nokia 6.1 (Ocak 2020), Nokia 6.1 Plus (Ocak 2020), Nokia 2.2 (22 Nisan), Nokia 2.3 (22 Nisan), Nokia 3.2 (9 Nisan), Nokia 4.2 (9 Nisan), Nokia 4.2 (9 Nisan), Nokia 6.2 (28 Nisan), Nokia 7.2 (1 Nisan) ve Nokia 8 Sirocco (15 Nisan) bulunuyor.

Android 10 Güncellemesi Alacak Nokia Telefonlar

Nokia, 2020’nin ikinci çeyreğinde cihazlarının çoğuna Android 10 güncellemesini vermeyi taahhüt etti. Nokia 5.1 Plus, Nokia 3.1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1, Nokia 1 ve Nokia 1 Plus modelleri arasında ilk güncellemeyi Mayıs ayında Nokia 5.1 alacak, kısa bir süre sonra da diğer telefonlar almaya başlayacak. Henüz kesin bir zaman çizelgesi yok ancak listedeki çoğu model Haziran ayına kadar Android 10’a güncellenmiş olacak.

Android 10 Güncellemeleri Sorunlu!

Nokia, bazı telefonlarına Android 10 güncellemesini sorunsuz veremedi. Örneğin, Android 10 güncellemesini yükleyen bazı Nokia 7.1 kullanıcıları arama ve WiFi bağlantısının bozulması sorunu ile karşılaştı. Nokia 6.1 kullanıcıları da Android 10’a geçiş yaptıktan sonra WiFi sorunları yaşadı. Öte yandan şirket, çoğu telefon için üç aylık güncelleme garantisi verdi, bu çoğu markaya kıyasla iyi ancak Android One telefon olduğunu düşündüğümüzde Nokia’nın da güncelleme konusunda çok başarılı olmadığını söyleyebiliriz.