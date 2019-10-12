Note10’un Bütçe Dostu Versiyonu Geliyor: Galaxy Note10 Lite!

Daha uygun fiyatlı bir Galaxy Note10’un gelebileceğine dair söylentileri, geçtiğimiz Ağustos ayında Galaxy Note10 serisinin tanıtılmasından önce de duyuyorduk.

Ancak Samsung, Galaxy Note10 ve Galaxy Note10 Plus olmak üzere sadece iki yeni cihaz tanıttı. Resmi tanıtımdan sonra birçok kişi artık üçüncü bir cihazın gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştı.

Şimdilerde ise güvenilir bir kaynağa göre Samsung, Galaxy Note10 Lite adını tescilledi. Hatta söz konusu telefonun model numarasının SM-N770F olduğu bile ortaya çıktı. Fakat telefonun teknik özellikleri hakkında henüz hiçbir bilgi ortaya çıkmadı.

Yine de bunun yeni bir Note cihazı olduğundan eminiz ve hangi özelliklerle geleceğini tam olarak bilemesek de en azından S Pen ile geleceğini söyleyebiliriz.

Galaxy S10 serisi açısından bakacak olursak, yeni Note cihazı Galaxy S10e’nin manevi kardeşi olarak görülebilir. Galaxy Note 10 ve Note10 Plus’a kıyasla Galaxy Note 10 Lite’ın biraz azaltılmış kamera özellikleri, daha küçük bir ekran ve daha küçük bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.

Yani Galaxy Note 10 Lite’ın özellikleri konusunda şimdilik sadece tahmin yürütebiliyoruz ancak önümüzdeki haftalarda daha çok detayın ortaya çıkacağını umuyoruz.