Nova Launcher, Play Store’da 50 Milyon İndirmeyi Geçti

Android kullanıcıların favori kişiselleştirme araçlarından bir tanesi olan Nova Launcher, Play Store’da 50 milyon indirilme sayısını geçti.

TeslaCoil tarafından geliştirilen Nova Launcher, eski cihazlarda en yeni Android arayüzünü kullanmanızı sağlıyor. Kullanıcılara çok büyük bir kişiselleştirme yelpazesi sunan uygulama, en iyi deneyimi elde edebilmeniz için ise düzenli olarak güncelleniyor.

Nova Launcher, telefonunuzu daha da özelleştirmenize izin veren özel simge paketlerini de destekliyor. Uygulamanın kişiselleştirme seçenekleri arasında arama çubuğunu değiştirme, ana ekrana Google akışını ekleme, ikon boyutlarını ve yazıları ayarlama gibi özellikler de mevcut. Ayrıca, yeni özellikler gelmeden bile test etmenizi sağlayan bir beta programı da var.

Bireysel geliştiriciler tarafından yapılan ve büyük şirketler tarafından finanse edilmeyen Nova Launcher, Play Store’da 50 milyon indirilme sayısını geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Nova Launcher uygulamasını Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamanın tüm özelliklerini kullanabilmek için 10TL’ye indirilebilen Nova Launcher Prime isimli yardımcı uygulama da bulunuyor.

Android için Nova Launcher uygulamasını aşağıdan indirebilirsiniz:



