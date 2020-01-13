Nubia'dan 144Hz Ekranlı Oyuncu Telefonu

Nubia, oyunculara özel akıllı telefon modelini çok yakında tanıtabilir. Şirketin yeni üst seviye telefonunun önemli bir özelliği CEO tarafından paylaşıldı.

ZTE’nin Nubia alt markası geçtiğimiz sene oyunculara yönelik birçok akıllı telefon modeli duyurdu. İnanılmaz güçte ve oyuncuları cezbedicek tasarımlara sahip oyuncu telefonlarına çok yakında bir yenisi eklenecek. Nubia Başkanı ve kurucusı Nie Fei, Weibo sayfası üzerinde yeni 5G bağlantısını destekleyen Red Magic serisi telefonlarına dair çok önemli bir bilgi paylaştı. Amiral gemisi modeli olacak Nubia Red Magic, 144Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek. Kullanıcılar 60Hz, 90Hz, 120Hz ve 144Hz yenileme hızı seçenekleri arasından seçim yapabilecek. Yeni model Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak, 12GB RAM’e sahip olacak.

144Hz yenileme hızı muhtemelen Nubia Red Magic 5G gibi oyuncular için tasarlanan akıllı telefonlarla sınırlı olacak. Bu yıl daha çok 120Hz ekranlı telefonlar göreceğiz. OnePlus’ın sonraki amiral gemisi 120Hz ekrana sahip olacak. Samsung Galaxy S20 serisi 120Hz Dinamik AMOLED panelle donatılacak.