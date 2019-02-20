Nubia’nın Oyun Telefonu 'Red Magic Mars' ABD’de Satışa Çıktı

Oyun telefonları, kısa bir popülerlik döneminden sonra katlanabilir akıllı telefonların ve dört kameralı akıllı telefonların gölgesinde kalarak sessizleşmişe benziyor. Ancak durumun böyle olmadığını kanıtlamak isteyen Nubia’nın Red Magic markası, Red Magic Mars isimli yeni oyun telefonunun satışlarına dünya genelinde başlandığını duyurdu. Yeni akıllı oyun telefonu şimdiye kadar sadece Çin’de satışa çıkarılmıştı ancak bundan böyle, fiyatıyla geçen yılın amiral gemisi cihazlarını bile utandıran Red Magic Mars’ı ABD, Kanada ve Avrupa’da da satın alabilirsiniz.

Red Magic Mars, Nubia’nın ilk oyun telefonunun devamı niteliğindeki ikinci model olarak, ilk modelin piyasaya çıkışından altı ay sonra piyasaya sürüldü. İki model de tasarım açısından neredeyse aynı görünse de, Red Magic Mars’ın içerisindeki bileşenler Snapdragon 845 ve Android 9.0 Pie gibi 2018’in bilindik özelliklerine yükseltildi. Ancak ilginç bir şekilde, Red Magic modelindeki f/1.7 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik ana kameradan sonra, Mars modelinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik bir ana kameraya yer veriliyor.

Elbette Red Magic Mars’ın değeri bu özelliklerin çok daha ötesine geçiyor. Cihazın arkasında bir buhar soğutucu, oldukça tuhaf havalandırma delikleri, RGB ışık şeridi ve oyun içi kontrollerle eşleştirebileceğiniz kapasitif omuz düğmeleri (işaret parmaklarıyla kontrol edilen düğmeler) yer alıyor. Telefon ayrıca, bildirimleri engelleyen ve performansı artıran Gelişmiş Oyun Modu için özel bir fiziksel düğmeye de sahip.

Nubia Red Magic Mars’ı rakiplerinden farklı kılan en dikkat çekici özelliğinin ise fiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip versiyonunu sadece 399 Dolar’a (yaklaşık 2.120 TL) satın alabilirsiniz. Eğer daha fazla özellik isterseniz, 8 GB RAM’e ve 128 GB depolama alanına sahip olan daha gelişmiş versiyon 449 Dolar (yaklaşık 2.385 TL) karşılığında sizin olabilir. Bu yeni cihaza ABD ve Kanada’daki Red Magic online mağazaları üzerinden ulaşabilirsiniz. Ancak şu sıralar maalesef ki kırmızı rengi stoklarda tükendiği için telefonun sadece siyah renginin mevcut olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Nubia, Red Magic Mars için Conquer Edition isimli yeni bir versiyon daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu versiyon da 10 GB RAM’e ve 256 GB depolama alanına sahip olacak. Maalesef şu anda bu versiyon hakkında bilinen fazla detay yok ancak bu versiyonun fiyatının da 700 Dolar (yaklaşık 3.720 TL) seviyesini aşmayacağını tahmin ediyoruz.