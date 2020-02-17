Nubia Red Magic 5G 16GB RAM İle Gelecek

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G modeli yurt dışında 16GB RAM ile geliyor. Çok yakında 16GB RAM’li bir akıllı telefon daha göreceğiz. Nubia’nın yeni oyuncu telefonu Red Magic 5G’nin 16GB RAM ile geleceği şirketin CEO’su tarafından doğrulandı.

Nubia’nın oyunculara özel tasarladığı akıllı telefonu Nubia Red Magic 5G’nin 16GB RAM ile geleceği kesinleşti. Şirketin üst yöneticisi, Weibo üzerinde ilginç bir anket paylaştı. Mobil cihazlarda 16GB belleğin gerekli olup olmadığını soran Ni Fei, 2820 kişiden gerekli, 2251 kişiden gereksiz yanıtını aldı. Weibo’dan paylaşılan görsel, cihazın 16GB RAM ile geleceğini gösterdi. Söylentilere göre Samsung tarafından sağlanan LPDDR5 RAM’e sahip olacak. NX659J model numarasıyla görünen telefon, Redmagic OS 3.0 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle gelecek.

16GB RAM 256GB depolama ile gelecek telefonda microSD kart yuvası olmayacak. Telefon elbette Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865’den güç alacak ve Snapdragon X55 5G modeme sahip olacak. 144Hz yenileme hızına sahip panel, üçlü arka kamera, WiFi 6, dahili soğutma fanı, telefonun diğer teknik özellikleri arasında.